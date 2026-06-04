Überraschender Abgang beim FVE Engerser Ed-Daoudi geht, aber wohin ist die große Frage Sina Ternis 04.06.2026, 12:00 Uhr

i War die Partie gegen den FK Pirmasens am 13. Mai das letzte Heimspiel für den Engerser Ayman Ed-Daoudi (in Grün)? Der Offensivaußen hat überraschend erklärt, dass er wechseln will. Jörg Niebergall

Es ist der achte Abgang beim FV Engers: Ayman Ed-Daoudi wird den Oberligisten nach nur einem Jahr wieder verlassen, will sein Glück woanders versuchen. Der Weg könnte ihn auch ins Ausland führen.

Die Nachricht kam durchaus überraschend, hatte sich nicht abgezeichnet: Ayman Ed-Daoudi, der vor der Saison vom FC Cosmos Koblenz zum FV Engers gewechselt war, wird den Fußball-Oberligisten im Sommer auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Wohin es für den Außenbahnspieler gehen wird, das ist allerdings noch offen.







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