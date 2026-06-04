Es ist der achte Abgang beim FV Engers: Ayman Ed-Daoudi wird den Oberligisten nach nur einem Jahr wieder verlassen, will sein Glück woanders versuchen. Der Weg könnte ihn auch ins Ausland führen.
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Die Nachricht kam durchaus überraschend, hatte sich nicht abgezeichnet: Ayman Ed-Daoudi, der vor der Saison vom FC Cosmos Koblenz zum FV Engers gewechselt war, wird den Fußball-Oberligisten im Sommer auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Wohin es für den Außenbahnspieler gehen wird, das ist allerdings noch offen.