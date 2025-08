Freitag Gau-Odernheim, Samstag London-Fulham, Sonntag Wiesbach – René Eberz hat am kommenden Wochenende ein durchaus herausforderndes Programm vor sich. Doch der 42-Jährige nimmt es gelassen, schließlich ist Stress während der Fußballsaison für ihn fast schon normal. Er ist seit der vergangenen Spielzeit Video-Analyst des Oberligisten FV Engers, gehört damit zum Trainerstab und ist ein gutes Beispiel dafür, wie professionell auch der Amateursport mittlerweile aufgestellt ist.

Eberz hat in seiner Funktion schon vieles gesehen, hat auch schon auftragsweise für Bundesligisten wie den VfL Wolfsburg gearbeitet, deswegen ist für ihn das Programm eine Woche vor dem großen DFB-Pokalspiel des FVE gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt kein außergewöhnliches. Der Ort seiner Analyse ist es allerdings schon: Am Samstag reist er zum englischen Premier-League-Verein FC Fulham, um dort den letzten Frankfurter Test vor dem Pokalspiel zu beobachten. „Als die Pokalauslosung war, habe ich mir sofort den Vorbereitungsplan der Eintracht angeschaut und festgestellt, dass eigentlich nur die Partie infrage kommt“, berichtet Eberz. Schließlich waren die Frankfurter zunächst im Trainingslager in den USA und von dort ging es praktisch direkt weiter nach England.

„Das Vorgehen ist eigentlich immer das gleiche, aber ich werde sicherlich weniger Schwächen aufdecken.“

Video-Analyst René Eberz mit Blick auf seine Beobachtung zu Gegner Eintracht Frankfurt

Der 42-Jährige absolviert derzeit ein Studium „Videoanalyse & Scouting“ am IST-Institut in Düsseldorf und stellte über Referent Boris Notzon, einst Sportdirektor beim 1. FC Kaiserslautern, den Kontakt nach Fulham her. Dort zeigte man sich maximal kooperativ, organisierte Flüge, Unterkunft und Transfer zum Stadion für Eberz, der vor Ort die Möglichkeit ergreifen wird, den Engerser DFB-Pokalgegner unter die Lupe zu nehmen. Gefragt, ob er Dinge anders machen wird als beispielsweise bei Analysen von Teams wie Idar-Oberstein oder Auersmacher, antwortet er: „Nein, das Vorgehen ist eigentlich immer das gleiche, aber ich werde sicherlich weniger Schwächen aufdecken.“

Denn darum geht es unter anderem bei einer Video-Analyse: Stärken und Schwächen des Gegners herauszuarbeiten, Überlegungen darüber anzustellen, wie die Schwächen genutzt, wie die Stärken genommen werden können. Eberz hat aber noch viel mehr im Blick. Formation, taktische Ausrichtung, Verhalten bei Standards, „eben all das, was man wissen sollte über einen Gegner“. Dabei habe auch jeder Trainer andere Vorstellungen, lege den Fokus auf andere Dinge.

Eberz weiß das, schließlich arbeitete er vor dem FV Engers bereits für die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen, hat nun in Engers mit Sascha Watzlawik und Julian Feit ebenfalls zwei sehr unterschiedliche Trainertypen kennengelernt. Bereits im Dezember, als klar war, dass Feit der Neue wird, hatten die beiden zusammengesessen, um herauszufinden, ob es Schnittpunkte gibt, ob die Vorstellungen der beiden übereinstimmen. „Wir sind beide sehr akribisch, das passt schon gut“, sagt Eberz mit einem Lachen. Deswegen verlängerte er, trotz der einen oder anderen interessanten Anfrage von anderen Vereinen, für ein weiteres Jahr am Wasserturm.

KI liefert viele brauchbare Daten

20 bis 25 Stunden investiert er wöchentlich für den Verein. Das Programm ist nicht nur umfangreich, sondern durchaus auch vielfältig. Da sind beispielsweise die Beobachtungen des Gegners. Idar-Oberstein oder Gau-Odernheim auf der Amateurebene, Frankfurt auf der Profi-Ebene. Die Vorgehensweise ist, wie gesagt, die gleiche. „Ich habe Block, Stift und IPad dabei“, erzählt er. Und während das Pad das Spiel aufzeichnet, macht er sich Notizen. Zu Hause beginnt dann das Zusammenschneiden der wichtigen Sequenzen, die er seinen Trainerkollegen als Vorbereitung auf das nächste Spiel zur Verfügung stellt. Gemeinsame Besprechung inklusive.

Die Engerser Partien analysiert Eberz auch, nutzt hierzu eine sogenannte VEO-Cam, die die Partie komplett aufzeichnet und im Anschluss, KI-gestützt, eine Menge Daten liefert: Pässe, Abschlüsse, Ballbesitz, Schusspositionen im Sechzehner. „Oft decken die sich mit meinen Beobachtungen, manchmal gibt es aber auch ganz neue Erkenntnisse“, sagt der 42-Jährige. Auch hier beginnt für ihn die Hauptarbeit erst nach dem Spiel. Entscheidende Szenen werden rausgesucht, das Material entsprechend aufbereitet und anschließend mit Trainerkollegen und Mannschaft besprochen. Das passiert in der Regel in den Dienstagstrainingseinheiten. Mittwochs nimmt sich Eberz dann einzelne Spieler oder kleinere Gruppen, beispielsweise die Viererkette oder den Angriff, zur Seite, geht mit diesen noch mal auf Details ein. Was lief gut, was lief weniger gut, wo können Dinge anders gemacht werden? „Das fällt mir beim Sichten des Materials auf, dann mache ich mir entsprechende Notizen und gebe es den Spielern anschließend mit auf den Weg“, berichtet der Analyst.

„Und die Eintracht ist ja auch in der Vergangenheit schon mal in Runde eins rausgeflogen.“

Die Hoffnung auf das Wunder ist auch bei René Eberz da.

Eine klassische Ausbildung zum Video-Analysten gibt es laut Eberz nicht. Vielmehr war es in seinem Fall ein „Learning by Doing“. „Ich war schon immer sehr fußballinteressiert, habe mir Trainings unterschiedlicher Vereine angeschaut, mich für Taktik und Statistik begeistert und mir im Laufe der Zeit immer mehr Wissen eingeeignet“, erzählt er. Dieses Wissen vertieft er nun mit einem Studium, durch das er auch viele Kontakte zu anderen Analysten geknüpft hat. Denn während die Video-Analyse bei den Amateurklubs zwar angekommen ist, laut Eberz aber nur in wenigen Fällen so akribisch betrieben wird wie beim FVE, sind Profiklubs natürlich viel weiter, haben Abteilungen mit mehreren Mitarbeitern. Deswegen ist der Engerser sich sicher, dass auch bei den Partien gegen Idar-Oberstein und Auersmacher jemand von der Frankfurter Eintracht vor Ort sein wird. „Da wird nichts dem Zufall überlassen.“ Aber auch beim FVE will man nichts dem Zufall überlassen – und deswegen geht es für Eberz mit Laptop, Block und Stift schon bald nach London. „Und die Eintracht ist ja auch in der Vergangenheit schon mal in Runde eins rausgeflogen“, sagt er mit einem Lachen.

Immerhin hatte er durch die Gegneranalyse von Eintracht Trier und Rot-Weiss Koblenz vor den jeweiligen Rheinlandpokal-Partien auch schon einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Engers überhaupt so weit gekommen ist.