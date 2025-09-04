Die 120 Minuten im Rheinlandpokal gegen den SV Windhagen schmeckten Engers’ Coach Julian Feit zwar nicht. Er sagt aber auch: „Daran sind wir selbst schuld.“ Auf das Oberligaspiel gegen Gonsenheim soll es jedenfalls keine negativen Auswirkungen haben.

Dass seine Mannschaft am Mittwoch im Rheinlandpokal gegen den Ost-Bezirksligisten SV Windhagen über 120 Minuten gehen musste, das will Julian Feit, Coach des FV Engers, vor dem Heimspiel in der Fußball-Oberliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Gonsenheim gar nicht zu hoch hängen. „Daran sind wir ja selbst schuld“, sagt er lapidar und spielt darauf an, dass es dem FVE während der regulären Spielzeit nicht gelungen war, die Partie für sich zu entscheiden. Erst in der Verlängerung macht sein Team aus einem 1:1 ein dann doch deutliches 5:1.

Ohne Frage, die Partie gegen Gonsenheim wird eine ganz andere. Windhagen stand tief, setzte auf Umschaltsituationen und spielte einen Konter zum zwischenzeitlichen 1:1 perfekt aus. Dem kommenden Gast indes attestiert Feit eine hohe fußballerische Qualität, taktische Flexibilität, vielleicht aber weniger Emotionalität, als sie Windhagen auf den Platz gebracht hatte. „Da wird es auch viel um die Arbeit gegen den Ball gehen, da werden wir leidensfähig sein müssen, der Sprintanteil wird höher werden“, sagt der FVE-Trainer.

Im Pokal fehlte die Entschlossenheit in der Offensive

Allerdings sei die Partie gegen Windhagen sicherlich mit Blick auf Lösungen in der Offensive gut gewesen. Gegen einen tief stehenden, gut gestaffelten Gegner gelang es Engers immer wieder, gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. 24 Torschüsse untermauern das. Allerdings war die Chancenverwertung dann das große Manko, zumindest in den regulären 90 Minuten. Da fehlte es dem Oberligisten an der nötigen Entschlossenheit, auch an der Bereitschaft, „den Ball mal mit der Pike oder dem Schienbein über die Linie zu drücken“, wie es Feit auf den Punkt bringt.

Die Zahl der Möglichkeiten in dieser Frequenz wird es gegen Gonsenheim nicht geben. Die Gäste blieben in den jüngsten beiden Partien beim 2:0 in Ludwigshafen und beim 3:0 gegen Emmelshausen-Karbach jeweils ohne Gegentor, haben sich nach einem mäßigen Start mittlerweile gefangen. „Allerdings muss man uns zu Hause auch erst einmal schlagen“, sagt Feit selbstbewusst. Sein Team ist in der Liga nach der Auftaktniederlage in Idar-Oberstein seit vier Partien ungeschlagen, steht damit hinter Lokalrivale TuS Koblenz auf Rang zwei, will den auch über den Spieltag hinweg verteidigen.

„Allerdings muss man uns zu Hause auch erst einmal schlagen.“

FVE-Trainer Julian Feit

Die Personalsituation gestaltet sich jedenfalls weiterhin positiv. Manuel Simons, der sich in Gonsenheim in der Vorwoche eine leichte muskuläre Verletzung zugezogen hatte und im Pokal deswegen geschont würde, dürfte wieder zur Verfügung stehen. Goran Naric musste gegen Windhagen, ebenfalls wegen muskulärer Probleme, frühzeitig runter. „Das ist aber nichts Wildes, er könnte am Samstag schon wieder dabei sein“, sagt sein Trainer. Der hat noch den einen oder anderen Angeschlagenen zu verkraften, geht aber davon aus, dass bis Samstag wieder alle dabei sein werden. „Wir werden definitiv wieder rotieren“, so Feit, der unter der Woche beispielsweise Kapitän Christian Meinert, Aymen Ed-Daoudi oder Vadim Semchuk über weite Strecken oder sogar komplett geschont hatte.