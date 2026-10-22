Bisher hat der FV Engers noch kein Topteam geschlagen, und das trotz Rang fünf und damit der besten Platzierung aller Rheinlandteams in der Oberliga. Wird der Bann gegen die TuS Koblenz am Freitagabend gebrochen? Dort droht ein wichtiger Ausfall.
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„Wir passen uns der Liga an“, das sagt Julian Feit einem Lachen und spielt damit auf die Ergebnisse seines FV Engers in der Fußball-Oberliga an. Konstant waren die nicht immer, auch wenn zuletzt durchaus ein Aufwärtstrend erkennbar war mit dem 8:1-Sieg im Rheinlandpokal gegen Rheinlandligist SG Malberg, dem 1:1 daheim gegen Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich und vor allem dem 5:0 beim TSV Gau-Odernheim in der Vorwoche.