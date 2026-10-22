Lokalduell am Freitagabend Engers will mit der TuS Koblenz erstes Topteam schlagen Sina Ternis 22.10.2026, 07:38 Uhr

i Intensiv und eng ging es in der Vergangenheit immer zu bei Spielen zwischen dem FV Engers (grüne Trikots, hier mit von links Nils Wambach Justin Willma und Eldin Hadzic) und der TuS Koblenz (mit Marcel Wingender). Das erwarten beide Trainer auch dieses Mal. Jörg Niebergall

Bisher hat der FV Engers noch kein Topteam geschlagen, und das trotz Rang fünf und damit der besten Platzierung aller Rheinlandteams in der Oberliga. Wird der Bann gegen die TuS Koblenz am Freitagabend gebrochen? Dort droht ein wichtiger Ausfall.

„Wir passen uns der Liga an“, das sagt Julian Feit einem Lachen und spielt damit auf die Ergebnisse seines FV Engers in der Fußball-Oberliga an. Konstant waren die nicht immer, auch wenn zuletzt durchaus ein Aufwärtstrend erkennbar war mit dem 8:1-Sieg im Rheinlandpokal gegen Rheinlandligist SG Malberg, dem 1:1 daheim gegen Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich und vor allem dem 5:0 beim TSV Gau-Odernheim in der Vorwoche.







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