Es wurde schon viel gesprochen und geschrieben über den „unnormalen“ Aufsteiger TuS Mechtersheim. 16 Oberligisten haben bislang schon ihre Bekanntschaft mit dem Tabellenzweiten gemacht, jetzt ist auch der FV Engers an der Reihe.
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Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga endet für den FV Engers mit einer englischen Woche, denn im Gegensatz zu allen anderen Klubs der Liga, bis auf einen, stehen für den FVE noch zwei Spiele der Hinserie aus: Am Mittwochabend (19 Uhr) wird das ausgefallene Derby daheim gegen die TuS Koblenz nachgeholt.