FVE beim TuS Mechtersheim Engers will lieber ein Original sein als eine Kopie Mirko Bernd 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Der FV Engers dürfte in Mechtersheim wieder voll auf Hasan Kesikci (in Grün) setzen können, er saß nach seiner Verletzung gegen Worms schon wieder auf der Bank. Am Samstag geht es zum starken Tabellenzweiten TuS Mechtersheim, der zuletzt beim FC Emmelshausen-Karbach um Dennis Krob (rechts) und Rainey Breinburg mit 6:1 gewann. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Es wurde schon viel gesprochen und geschrieben über den „unnormalen“ Aufsteiger TuS Mechtersheim. 16 Oberligisten haben bislang schon ihre Bekanntschaft mit dem Tabellenzweiten gemacht, jetzt ist auch der FV Engers an der Reihe.

Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga endet für den FV Engers mit einer englischen Woche, denn im Gegensatz zu allen anderen Klubs der Liga, bis auf einen, stehen für den FVE noch zwei Spiele der Hinserie aus: Am Mittwochabend (19 Uhr) wird das ausgefallene Derby daheim gegen die TuS Koblenz nachgeholt.







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