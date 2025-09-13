Am Ende wussten die Spieler des FV Engers, bei wem sie sich bedanken mussten: In der 87. Minunte hatte Keeper Franjo Serdarusic einen Ball aus dem Winkel gefischt und seinem Team damit den Sieg beim Oberliga-Schlusslicht festgehalten.

Sieben Spiele hat der FV Engers bislang in der Fußball-Oberliga absolviert, dabei gab es eine Niederlage, nämlich direkt am ersten Spieltag beim SC Idar-Oberstein, ein Remis gegen den starken SV Gonsenheim in der vergangenen Woche, es gab aber vor allem auch fünf Siege für die Mannschaft von Coach Julian Feit. Auch beim Tabellenletzten FC Arminia Ludwigshafen gewann der FVE mit 2:1 (1:0) – und bleibt damit weiter ärgster Verfolger des Lokalrivalen TuS Koblenz.

Die Auswärtsaufgabe in Ludwigshafen war durchaus eine knifflige für den FVE. Aus zwei Gründen: Zum einen traten die Gastgeber nicht wie ein typischer Tabellenletzter auf, hatten durchaus eine Menge Qualität in ihren Reihen und mit Maximilian Krämer einen bulligen Stürmer, der viele Bälle festmachte und diese gut verteilte. Zum anderen hatte Engers in den vergangenen Wochen durchaus schon bessere Leistungen auf den Platz gebracht als die in der Südpfalz.

Erinnerungen an das Auftaktspiel in Idar-Obertein werden wach

Und so war es nicht der FVE, der mehr Ballbesitz hatte, sondern es waren die Gastgeber, die um Spielkontrolle bemüht waren, die allerdings aus der optischen Überlegenheit erst einmal keine nennenswerten Möglichkeiten generierten. „Ich habe mich ein bisschen an das Spiel in Idar-Oberstein erinnert gefühlt“, sagte Feit. Auch da sei seine Mannschaft nicht die bessere gewesen und habe dennoch irgendwann in Hälfte eins geführt.

Das war dann auch in Ludwigshafen der Fall, als Max Schmitten die Kugel nach 24 Minuten über die Linie drückte. Vorausgegangen war ein Freistoß aus dem Halbfeld, den der Defensivakteur optimal verwertete. Vor der Pause erzielten die Gäste dann sogar noch den zweiten Treffer, allerdings entschied der Unparteiische Tim Großmann hier auf ein Handspiel von Nils Wambach. Eine Entscheidung, die Feit zumindest als fragwürdig einstufte – und dabei war es für ihn vollkommen unerheblich, ob das 2:0 zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre oder nicht.

Paul Bermel und Aymen Ed-Daoudi vergeben gute Möglichkeiten

Zufrieden war er jedenfalls nicht mit dem Auftritt seines Teams. Das fand offensiv keine Lösungen, Feit eine Leistung, „die generell nicht am Anschlag“ war. Das änderte sich nach Wiederanpfiff teilweise, denn da stimmte zumindest die Arbeit gegen den Ball, Engers verteidigte leidenschaftlich, ließ erst einmal keine Ludwigshafener Abschlüsse zu. Bis zur 72. Minute, als besagter Krämer den Ausgleich erzielte. Auch der war aus Sicht des Engerser Trainers zumindest strittig, denn Schmitten hatte zuvor eine Hand ins Gesicht bekommen. Der Pfiff blieb aus, die Arminia spielte weiter und vollendete den Angriff mit dem Tor.

Anschließend konnte wieder der FVE die besseren Abschlüsse für sich verbuchen. Zweimal war es der eingewechselte Paul Bermel, der in aussichtsreicher Position scheiterte, einmal war es Aymen Ed-Daoudi, der in Ed-Daoudi-Manier von außen nach innen zog und ebenfalls zum Schuss kam, und immer wieder waren es Standardsituationen, bei denen es gefährlich wurde.

Franjo Serdarusic wird zum Matchwinner

Am Ende brachte dann auch ein Freistoß den Siegtreffer für die Gäste. Zunächst konnte die FC-Defensive den Ball aus der Gefahrenzone klären, doch im dritten Anlauf landete die Kugel bei Justin Willma, der sie mit einer Hereingabe aufs lange Eck noch einmal scharf machte – ob der aufgerückte Innenverteidiger David Eberhardt am Ende noch leicht mit dem Kopf dran war oder nicht, konnte Feit nicht mit Gewissheit sagen, es war ihm allerdings auch egal (78.).

Alles andere als egal war ihm eine „überragende Parade“ seines Keepers Franjo Serdarusic, der seiner Mannschaft in der 87. Minute den Sieg festhielt, indem er einen Ball aus dem Winkel fischte und noch zur Ecke lenkte. Es war der Schlusspunkt einer Partie, die der FVE glanzlos, aber aufgrund des Chancenpluses sicherlich nicht unverdient gewonnen hatte. Auf Rang zwei stehend mit 16 Punkten geht die Feit-Elf jetzt in die Derbywochen gegen Emmelshausen-Karbach, Eisbachtal und die TuS Koblenz und wird sicherlich alles dafür tun, dass das Derby gegen die TuS auch zu einem echten Spitzenspiel wird.

FC Arminia Ludwigshafen - FV Engers 1:2 (0:1)

Ludwigshafen: Urban - Moos, Yalcinkaya, Selzer, Polat, Straub (66. Amberger), Krämer, Dörr (46. Memokoh), Amoako (70. Krischa), Hartlieb, Carabali.

Engers: Serdarusic - Meinert, Wambach, Kesikci (58. Willma), Eberhardt, Thewalt (46. L. Müller), Semchuk, Schmitten, Ed-Daoudi (81. Szymczak), G. Müller, Akahiskali (73. Bermel).

Schiedsrichter: Tim Großmann (Büschfeld).

Zuschauer: 160.

Tore: 0:1 Max Schmitten (24.), 1:1 Maximilian Krämer (72.), 1:2 David Eberhardt (78.).