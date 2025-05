Noch zwei Spiele hat der FV Engers in der Fußball-Oberliga zu absolvieren, ehe das Pokalfinale gegen Rot-Weiss ansteht. Am Mittwoch geht es zu Arminia Ludwigshafen. Indes laufen die Kaderplanungen für die Zeit nach der Ära Sascha Watzlawik.

Noch vier Partien hat der FV Engers in dieser Spielzeit zu absolvieren, drei davon in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland und eins im Rheinlandpokal. Gerade die Vorbereitungen auf das Pokalfinale am 24. Mai (12.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Koblenz sorgen dafür, dass Trainer Sascha Watzlawik gar keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, dass im Juni für ihn Schluss ist bei seinem FV Engers. Zu sehr liegt der Fokus auf dem, was noch kommt, in der Liga, aber eben vor allem im Pokal. Doch bis zum Finale ist noch zweimal Ligaalltag angesagt für seine Mannschaft, die am Mittwoch (19.30 Uhr) im vorgezogenen Meisterschaftsspiel bei Arminia Ludwigshafen gastiert.

Da wird Manuel Simons nach Verletzung definitiv wieder im Kader stehen, soll im Idealfall auch die ersten Minuten sammeln. Enrico Rößler und Louis Klapperich haben bis dahin erst eine Trainingseinheit absolviert. Ob es bei beiden für die Bank reicht, entscheidet der Trainer kurzfristig. „Wir wollen die eineinhalb Wochen auf jeden Fall nutzen, um alle heranzuführen und zu schauen, ob sie Optionen fürs Finale werden können“, sagt Watzlawik. Schonen wird er am Mittwoch auf jeden Fall Vadym Semchuk, der gegen Eppelborn einen Schlag aufs Knie bekommen hat.

Apropos Eppelborn: In der Pfalz erhofft sich der Coach einen besseren Auftritt als im Saarland, vor allem mit Blick aufs Spiel nach vorn. „Wir brauchen Erfolgserlebnisse“, so die Ansage.

„Ein Spieler mit einer Top-Dynamik, Geschwindigkeit und guter Einstellung. Wenn wir kleine taktische Dinge bei ihm zusätzlich reinbekommen, werden wir viel Spaß an ihm haben. Das Umfeld und die Gemeinschaft in Engers werden es ihm leicht machen, schnell anzukommen.“

Der künftige Engerser Coach Julian Feit über den künftigen Neuzugang Ayman Ed-Daoudi

Und während Watzlawik sich voll und ganz auf das Restprogramm konzentriert, laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Nach Paul Bermel (Ahrweiler BC) und Nils Wambach (SG 99 Andernach) kann der sportliche Leiter Aleksandar Naric mittlerweile den dritten Neuzugang präsentieren: Vom Rheinlandligazweiten Cosmos Koblenz kommt der 21-jährige Ayman Ed-Daoudi. Mit dem Mittelfeldspieler, der vor allem auf der Außenbahn zu Hause ist, stehen die FVE-Verantwortlichen schon länger im Kontakt, jetzt wurde der Wechsel fix gemacht. Engers setzte sich laut Naric gegen zahlreiche andere Interessenten durch. „Und darüber sind wir sehr froh, denn Ayman wird die Qualität noch einmal anheben. Er ist ein Linksfuß, technisch unglaublich stark, mit Übersicht und Geschwindigkeit“, sagt der sportliche Leiter.

Damit stehen den Abgängen von Mike Borger (SG Andernach), Enrico Rößler (FC Karbach) und Jannik Stoffels (VfB Linz) drei Neuzugänge gegenüber. Zudem wird der dritte Torwart Stanley Precker studienbedingt künftig kürzertreten, ein Ersatz für ihn soll noch kommen. „Wir haben aktuell einen Kader von 22 Feldspielern und zwei Keepern, sind damit gut aufgestellt“, so Naric.