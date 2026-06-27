Spiel gegen Mülheim-Kärlich Engers sagt Test ab und nimmt am Montag neuen Anlauf Sina Ternis 27.06.2026, 19:28 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die Partie zwischen dem FV Engers und Eintracht Bad Kreuznach findet nicht statt. Die Hitze ist schuld.

Der für Sonntagvormittag geplante Test des Fußball-Oberligisten FV Engers gegen den Südwest-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach ist ebenfalls der Hitze zum Opfer gefallen. Da kein Ersatztermin gefunden werden konnte, wurde eine Alternative gesucht und auch gefunden: Am Montagabend spielt die Mannschaft von Coach Julian Feit um 19 Uhr zu Hause gegen den Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich.







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