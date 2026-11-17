25 Punkte haben sowohl der FV Engers als auch die TuS Koblenz einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde auf dem Konto. Am Mittwochabend kommt es zum direkten Duell – und damit zur letzten Chance, die Bilanz noch mal aufzupolieren.
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Die Wetterprognosen sind nicht unbedingt besser als beim ersten Anlauf Ende Oktober, aber dieses Mal ist der Zaun fest: Das Nachholspiel zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz wird am Mittwochabend (19 Uhr) auf dem Kunstrasen am Wasserturm ausgetragen und beendet damit die Hinrunde in der Fußball-Oberliga, das Ergebnis wird dann auch ein wenig Indikator dafür, ob beide Mannschaften auf eine halbwegs ordentliche Hinrunde zurückblicken können ...