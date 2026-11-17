Koblenz gastiert am Wasserturm Engers oder TuS: Wer beendet die Hinrunde versöhnlich? Sina Ternis 17.11.2026, 07:00 Uhr

i Im April dieses Jahres gab es das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz, „damals“ auf dem Oberwerth. Die TuS um Marcel Wingender (am Ball) und Tomoya Kurogi gewann gegen den FVE (mit von links Kevin Lahn, Manuel Simons und Eldin Hadzic) verdient mit 3:1. Am Mittwochabend werden die Karten am Engerser Wasserturm neu gemischt. Jörg Niebergall

25 Punkte haben sowohl der FV Engers als auch die TuS Koblenz einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde auf dem Konto. Am Mittwochabend kommt es zum direkten Duell – und damit zur letzten Chance, die Bilanz noch mal aufzupolieren.

Die Wetterprognosen sind nicht unbedingt besser als beim ersten Anlauf Ende Oktober, aber dieses Mal ist der Zaun fest: Das Nachholspiel zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz wird am Mittwochabend (19 Uhr) auf dem Kunstrasen am Wasserturm ausgetragen und beendet damit die Hinrunde in der Fußball-Oberliga, das Ergebnis wird dann auch ein wenig Indikator dafür, ob beide Mannschaften auf eine halbwegs ordentliche Hinrunde zurückblicken können ...







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