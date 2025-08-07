Es war nicht der Start in die Oberligasaison, den sich Engers’ Coach Julian Feit erhofft hatte. Da stand nicht nur eine Niederlage gegen Idar, sondern es standen auch zwei Verletzungen. Jetzt gilt es dennoch, den Blick auf Auersmacher zu richten.

Nachdem der FV Engers seit dem Gewinn des Rheinlandpokals und dem Traumlos Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des DFB-Pokals auf einer Euphoriewelle geschwommen war, gab es am vergangenen Wochenende beim Auftaktspiel in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einen durchaus herben Dämpfer für die Mannschaft von Julian Feit. Die verlor nicht nur die Partie beim SC Idar-Oberstein mit 1:3, sondern sie verlor gleich drei Akteure, die allesamt beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Auersmacher nicht werden mitwirken können.

Am besten zu verkraften ist da sicherlich noch der Ausfall von Evren Akahiskali, der nach seiner Einwechslung kurz vor Schluss Gelb-Rot gesehen hatte und seinem Team nur für ein Spiel fehlen wird. Deutlich schlimmer wiegen die Verletzungen von Jonas von Haacke und Aymen Ed-Daoudi: Von Haacke zog sich eine Innenbandverletzung im Knie zu, wird dem FVE wochenlang ausfallen. Optimistischer ist Feit hinsichtlich Ed-Daoudi, der eine Sprunggelenksverletzung hat. „Das könnte gut aussehen“, sagt er, will aber keine genaue Prognose abgeben. Bereits vor der Partie gegen Idar hatte sich Serkan Göcer verletzt, der ebenfalls ein Kandidat für die Startelf gewesen wäre. „Bei ihm und bei Marcel Stieffenhofer müssen wir sehen, wie es für das Auersmacher-Spiel aussieht. Serkan hat unter der Woche trainiert, ’Stieffe’ in der Zweiten gespielt. Ein bisschen Erfahrung auf dem Platz würde uns sicherlich guttun“, so der FVE-Coach.

Ein Neuzugang könnte noch kommen – unabhängig von den beiden Verletzungen

Wegen des frühen Verletzungspechs auf dem Transfermarkt noch einmal nachzulegen, ist für Feit keine Option, auch wenn ihm bewusst ist, dass es mit Ed-Daoudi und von Haacke zwei absolute Leistungsträger erwischt hat, die nicht eins zu eins zu ersetzen sein werden. Dennoch hält er den Kader für breit genug, um das Ganze zu kompensieren, vertraut auf die Qualität. Unabhängig davon könnte es dennoch in den kommenden Wochen noch eine Neuverpflichtung geben, die sich schon vor dem Idar-Spiel aufgetan hat. „Da handelt es sich um einen talentierten Nachwuchskicker“, sagt Feit, will aber (noch) nicht mehr verraten.

Der Coach sprach zwar nach dem verkorksten Ligaauftakt auch von einem gebrauchten Tag, bleibt aber pragmatisch. „Das ist Fußball und das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Die Dinge, die wir beeinflussen können, versuchen wir zu beeinflussen.“ Dazu gehört eben auch die Leistung, die das Team in Idar-Oberstein, vor allem in Halbzeit zwei, auf den Platz gebracht hatte. Da fehlte es Feit an Energie, an Dynamik, an dem Willen, mit den Rückschlägen besser umzugehen. „Natürlich ist da sehr vieles gegen uns gelaufen, aber mir hat einfach die Gier gefehlt, zu marschieren, Tore zu erzielen.“

„Ich denke, sie sind noch bissiger, noch williger unterwegs als in der abgelaufenen Spielzeit, sind sprintbereit, zweikampfstark, machen, was man machen muss, um ein Spiel zu gewinnen.“

FVE-Coach Julian Feit über Gegner SV Auersmacher﻿

Ein wenig hat der Engerser Coach die Hoffnung, dass die Niederlage auch einen positiven Effekt hat, dass seine Mannschaft realisiert, dass „es nicht funktioniert, wenn wir so spielen“. Auersmacher scheint da ein gutes Beispiel zu sein. Die Gäste spielten in der Vorsaison gegen den Abstieg, retteten sich mit einer starken Aufholjagd nach der Winterpause und starteten jetzt mit einem 3:2-Sieg gegen Arminia Ludwigshafen in die Runde.

Auch Engers tat sich in der Vorsaison in beiden Partien gegen das saarländische Team schwer, verlor zu Hause – in eine Phase hinein, in der es beim FVE generell noch nicht rund lief, – mit 0:1 und gewann in Auersmacher nur knapp mit 2:1. „Ich denke, sie sind noch bissiger, noch williger unterwegs als in der abgelaufenen Spielzeit, sind sprintbereit, zweikampfstark, machen, was man machen muss, um ein Spiel zu gewinnen“, so Feit. Und genau das würde sich der Trainer auch von seiner Mannschaft wünschen – schließlich soll die mit einem Erfolgserlebnis in das große Spiel gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später gehen.