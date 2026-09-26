3:2 gegen Auersmacher
Engers kann Fehler nach Sieg mit Humor analysieren
Engers’ Gabriel Müller (links) und Chris Meinert (rechts) sind nicht nur hier gegen Auersmachers Marcus Kasongo-Nd’Jele zur Stel
Engers’ Gabriel Müller (links) und Chris Meinert (rechts) sind nicht nur hier gegen Auersmachers Marcus Kasongo-Nd’Jele zur Stelle. Die Defensivspieler hatten den Angreifer beim 3:2-Sieg meist gut im Griff.
Jörg Niebergall

Der FV Engers hat schon einmal vorgelegt, gewann das Freitagabendspiel gegen den SV Auersmacher mit 3:2 und hat damit 18 Punkte auf dem Konto. Dass nicht alles perfekt gelaufen war, das war anschließend zu verschmerzen. 

Lesezeit 3 Minuten
Einer löste sich am Freitagabend schneller aus der Jubeltraube als die anderen, saß nach Spielende noch allein auf dem Platz: Kadir Cetiner. Der Schlussmann des FV Engers wusste, dass er beim 3:2-Sieg gegen den SV Auersmacher nicht seinen besten Tag erwischt hatte.
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