3:2 gegen Auersmacher Engers kann Fehler nach Sieg mit Humor analysieren Sina Ternis 26.09.2026, 08:50 Uhr

i Engers’ Gabriel Müller (links) und Chris Meinert (rechts) sind nicht nur hier gegen Auersmachers Marcus Kasongo-Nd’Jele zur Stelle. Die Defensivspieler hatten den Angreifer beim 3:2-Sieg meist gut im Griff. Jörg Niebergall

Der FV Engers hat schon einmal vorgelegt, gewann das Freitagabendspiel gegen den SV Auersmacher mit 3:2 und hat damit 18 Punkte auf dem Konto. Dass nicht alles perfekt gelaufen war, das war anschließend zu verschmerzen.

Einer löste sich am Freitagabend schneller aus der Jubeltraube als die anderen, saß nach Spielende noch allein auf dem Platz: Kadir Cetiner. Der Schlussmann des FV Engers wusste, dass er beim 3:2-Sieg gegen den SV Auersmacher nicht seinen besten Tag erwischt hatte.







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