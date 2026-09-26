Der FV Engers hat schon einmal vorgelegt, gewann das Freitagabendspiel gegen den SV Auersmacher mit 3:2 und hat damit 18 Punkte auf dem Konto. Dass nicht alles perfekt gelaufen war, das war anschließend zu verschmerzen.
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Einer löste sich am Freitagabend schneller aus der Jubeltraube als die anderen, saß nach Spielende noch allein auf dem Platz: Kadir Cetiner. Der Schlussmann des FV Engers wusste, dass er beim 3:2-Sieg gegen den SV Auersmacher nicht seinen besten Tag erwischt hatte.