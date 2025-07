Der FV Engers ist in aller Munde – allerdings ist da meist die Rede vom DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das kann Coach Julian Feit vor dem Auftakt in die Oberliga-Saison am Samstag beim SC Idar allerdings gut ausblenden. Seine Spieler auch?

Das Gespräch mit Julian Feit, dem neuen Coach des FV Engers, ist schon weit fortgeschritten, als der Name Eintracht Frankfurt und damit das am Sonntag, 17. August, stattfindende DFB-Pokalspiel auf dem Koblenzer Oberwerth zum ersten Mal fällt. Denn, das macht der Trainer schnell deutlich, in den kommenden zwei Wochen liegt der Fokus für ihn und für eine Mannschaft auf den ersten beiden Partien in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Los geht es am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Gastspiel beim SC Idar-Oberstein, „und auf das freuen sich die Jungs schon sehr“, so Feit.

Der hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwer in einem Zweikampf zurückzieht oder mit angezogener Handbremse spielt – um sich für die Partie gegen Frankfurt zu schonen. Das Gegenteil ist aus seiner Sicht sogar der Fall. „Die Akteure, die aus einer Verletzung kommen, geben besonders viel Gas, machen sich fit, wollen unbedingt zu einer Option werden. Das ist ein absolut positiver Effekt des Pokalspiels“, sagt Feit.

Entscheidung auf der Torhüterposition ist vorerst gefallen

Bereits im Vorfeld zum Ligaauftakt hatte der Trainer eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, nämlich die auf der Torhüterposition. In den Trainingseinheiten und auch in den Testspielen hatten sich Franjo Serdarusic, der zur aktuellen Saison nach Leihe fest von der TuS Koblenz verpflichtet wurde, und Safet Husic, der nach langwieriger Verletzung wieder bei 100 Prozent ist, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. „Beide haben quasi zur gleichen Zeit gepatzt, aber auch zur gleichen Zeit überragende Auftritte hingelegt“, so der Trainer. Am Ende war es eine ganz knappe Entscheidung für Husic, „der mit Blick auf Kommunikation und Ausstrahlung den Mini-Schritt vorne war“, wie es der neue Coach ausdrückt.

Konkret bedeutet das, dass Husic vorerst in der Liga im Tor stehen wird, während Serdarusic die Partien im Pokal – also sowohl Rheinland- als auch DFB-Pokal – bekommen wird. Die Entscheidung ist keine Entscheidung für die gesamte Saison, das macht Feit schnell deutlich. „Wir werden die Situation immer wieder neu beurteilen und dann entscheiden. Ich werde Franjo sicherlich die Tür nicht komplett zuziehen.“ Klar sei der enttäuscht gewesen, aber am Einsatz und am Zwischenmenschlichen habe sich dadurch nichts geändert.

„Das hängt vom Gegner, von unserer Spielweise, von Trainingseindrücken, von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Aber klar ist natürlich auch, dass es Ankerspieler geben wird, die im besten Fall immer auf dem Platz stehen werden.“

Engers’ Coach Julian Feit will die Breite des Kaders nutzen

Auch auf den zehn Positionen auf dem Feld gibt es für den Trainer keine endgültigen Entscheidungen, sondern nur Entscheidungen für einen Spieltag. Für Samstag in Idar, das er in der Vorbereitung beobachtet hatte, hat Feit „bis auf ein, zwei Positionen“ eine Startelf im Kopf. Die kann aber eine Woche später zu Hause gegen Auersmacher schon wieder anders aussehen. „Das hängt vom Gegner, von unserer Spielweise, von Trainingseindrücken, von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Aber klar ist natürlich auch, dass es Ankerspieler geben wird, die im besten Fall immer auf dem Platz stehen werden.“

Zu diesen Akteuren gehört auch David Eberhardt. Der mittlerweile 36-jährige Innenverteidiger war in der Vorsaison vom Ligarivalen FC Karbach nach Engers gewechselt, nachdem man ihm dort gesagt hatte, dass er in den Planungen keine Rolle mehr spielt. Für Feits Vorgänger Sascha Watzlawik und auch für den neuen Trainer ist der 1,93-Hüne nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken, wurde mittlerweile sogar in den Mannschaftsrat und zum Co-Kapitän gewählt. „Wir haben erst angedacht, uns auf der Position noch umzuschauen, haben aber dann davon abgesehen, denn ’Ebi’ ist einfach zu gut, zu stabil und zu wichtig für die Mannschaft“, sagt sein Coach.

Feit erwartet einen variablen Gegner

Ansonsten hält sich Feit mit Sonderlob zurück, hebt das Engerser Kollektiv hervor, betont noch einmal, wie gut das Miteinander ist, während der gesamten Vorbereitung war. „Natürlich gab es Aufs und Abs, aber insgesamt bin ich wirklich zufrieden, wir haben an vielen Dingen gearbeitet, haben eine gute Art und Weise des Umgangs gefunden.“ Nun geht es darum, das auch zum Auftakt in Idar-Oberstein, dem Feit attestiert, deutlich variabler als in der Vorsaison zu sein, auf den Platz zu bringen.