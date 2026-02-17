Erste Sommerneuzugänge fix Engers holt Kap und Jost von Eisbachtal Sina Ternis 17.02.2026, 18:49 Uhr

i Jonathan Kap wird noch bis zum Saisonende das Trikot der Sportfreunde Eisbachtal tragen. Im Sommer zieht es den Mittelstürmer dann zurück zum FV Engers. Andreas Hergenhahn

Zwei auf einen Schlag hat der FV Engers präsentiert: Sowohl Jonathan Kap als auch Gabriel Jost von Ligakonkurrent Eisbachtal wechseln im Sommer an den Wasserturm. Doch es gab nicht nur gute Nachrichten in dieser Woche.

Zwei gute und eine schlechte Nachricht hat der Tabellendritte der Fußball-Oberliga, der FV Engers, dieser Tage zu verkünden. Die guten, zumindest aus Sicht des FV Engers, sind die, dass mit Jonathan Kap und Gabriel Jost die ersten beiden Sommerneuzugänge feststehen.







