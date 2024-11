FV reist zu Wormatia Worms Engers hat noch vier dicke Bretter zu bohren 14.11.2024, 00:00 Uhr

i Zu Hause gab es zuletzt zweimal in Folge Grund zum Jubeln für den FV Engers: Gegen Eppelborn und Ludwigshafen fuhr der FVE wichtige Siege ein. Nun geht es zu Wormatia Worms. Foto: Jörg Niebergall Jörg Niebergall

Auf den FV Engers kommen in der Fußball-Oberliga vier schwere Aufgaben zu. Das Auswärtsspiel bei Wormatia Worms scheint da noch die (vermeintlich) am einfachsten zu bewältigende Herausforderung zu sein.

Es war sicherlich ein anderes Kaliber, mit dem sich der VfR Wormatia Worms und damit der nächste Gegner des FV Engers unter der Woche in einem Testspiel und in Vorbereitung auf die Partie in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Samstag (14 Uhr) gemessen hat: Zu Gast in der EWR-Arena in Worms war Drittligist Waldhof Mannheim – und dem unterlag die Mannschaft des neuen Coachs Marco Reifenscheidt, der die Wormatia Ende Oktober übernommen hatte, ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen