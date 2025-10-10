Vierter gegen Zweiter heißt es am Samstag im Stadion von Wormatia Worms, in dem der FV Engers gastiert – und der will die besonderen Umstände nutzen und im Idealfall Rang zwei verteidigen.
Lesezeit 2 Minuten
Es gibt in der Fußball-Oberliga sicherlich einige Spiele, die in die Kategorie „besonders“ fallen. Dazu gehören Derbys, dazu gehören Partien mit einem hohen Zuschauerinteresse, dazu gehören auch die klassischen Spitzenspiele. Und zwei der drei Attribute treffen ganz gewiss auf das Gastspiel des FV Engers am Samstag (14 Uhr) beim SV Wormatia Worms zu.