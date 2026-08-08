Gegner Eisbachtal ist Letzter
Engers erklimmt nach 5:0 erstmal die Tabellenspitze
In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte der FV Engers (grüne Trikots, hier mit Justin Willma, Jesper Peterman und Hasan
In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte der FV Engers (grüne Trikots, hier mit Justin Willma, Jesper Peterman und Hasan Kesikci) das 0:5 aus Sicht der Sportfreunde Eisbachtal, die damit mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind.
René Weiss

Das war eine klare Angelegenheit: Der FV Engers hat das Derby bei den Sportfreunden Eisbachtal mit 5:0 gewonnen, entpuppte sich als eiskalt vorm Tor – und erhielt Schützenhilfe von den Gastgebern. 

Lesezeit 3 Minuten
Als der eingewechselte Jesper Penterman in der ersten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 5:0 für seinen FV Engers „erzielte“, war dieser in der Entstehung schon ein wenig sinnbildlich für das Spiel der Sportfreunde Eisbachtal an diesem Nachmittag – bei warmen Temperaturen und auf einem Geläuf, das trotz zwischenzeitlicher Bewässerung mehr in einem tristen Gelb-Braun als in einem satten Grün daherkam.
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