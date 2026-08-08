Gegner Eisbachtal ist Letzter Engers erklimmt nach 5:0 erstmal die Tabellenspitze Sina Ternis 08.08.2026, 20:22 Uhr

i In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte der FV Engers (grüne Trikots, hier mit Justin Willma, Jesper Peterman und Hasan Kesikci) das 0:5 aus Sicht der Sportfreunde Eisbachtal, die damit mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind. René Weiss

Das war eine klare Angelegenheit: Der FV Engers hat das Derby bei den Sportfreunden Eisbachtal mit 5:0 gewonnen, entpuppte sich als eiskalt vorm Tor – und erhielt Schützenhilfe von den Gastgebern.

Als der eingewechselte Jesper Penterman in der ersten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 5:0 für seinen FV Engers „erzielte“, war dieser in der Entstehung schon ein wenig sinnbildlich für das Spiel der Sportfreunde Eisbachtal an diesem Nachmittag – bei warmen Temperaturen und auf einem Geläuf, das trotz zwischenzeitlicher Bewässerung mehr in einem tristen Gelb-Braun als in einem satten Grün daherkam.







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