Das war eine klare Angelegenheit: Der FV Engers hat das Derby bei den Sportfreunden Eisbachtal mit 5:0 gewonnen, entpuppte sich als eiskalt vorm Tor – und erhielt Schützenhilfe von den Gastgebern.
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Als der eingewechselte Jesper Penterman in der ersten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 5:0 für seinen FV Engers „erzielte“, war dieser in der Entstehung schon ein wenig sinnbildlich für das Spiel der Sportfreunde Eisbachtal an diesem Nachmittag – bei warmen Temperaturen und auf einem Geläuf, das trotz zwischenzeitlicher Bewässerung mehr in einem tristen Gelb-Braun als in einem satten Grün daherkam.