FVE knackt 30-Punkte-Marke Engers: Einmal Rot für Simons und 2:0-Sieg in Diefflen Sina Ternis 21.11.2026, 18:12 Uhr

i Manuel Simons (grünes Trikot) sah beim Gastspiel in Diefflen wegen einer Unsportlichkeit Glatt Rot, wird seinem FV Engers erst einmal fehlen. Jörg Niebergall

Der FV Engers feierte den zweiten 2:0-Sieg in Folge. Nach dem im Derby gegen die TuS Koblenz unter die Woche gewann die Mannschaft von Julian Feit nun auch das „komplizierte Auswärtsspiel“ beim FV Diefflen, verlor aber seinen besten Torschützen.

Weder der gastgebende FV Diefflen noch Gast FV Engers brachte die Partie des ersten Rückrundenspieltags der Fußball-Oberliga mit elf Akteuren zu Ende, die Gäste aber nahmen beim 2:0-Sieg drei Zähler aus dem Saarland mit – und das Wissen, dass sie mindestens in der kommenden Woche im Heimspiel gegen Eisbachtal auf ihren besten Torschützen Manuel Simons werden verzichten müssen, denn der hatte nach 80 Minuten glatt Rot gesehen.







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