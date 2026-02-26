Nachholspiel gegen Auersmacher Eisbären wollen mit Heimsieg den Anschluss herstellen Sina Ternis 26.02.2026, 14:00 Uhr

i Eisbachtals Silas Held ist einer der großen Gewinner in der Vorbereitung. Er machte laut Trainer Thorsten Wördörfer einen großen Schritt nach vorne und könnte gegen Auersmacher von Beginn an auflaufen. Andreas Egenolf

Die Sportfreunde Eisbachtal stehen vor einem wichtigen Nachholspiel. Zu Hause gegen Auersmacher könnten die Eisbären mit einem Sieg den Rückstand auf die Konkurrenz im Abstiegskampf der Oberliga verkürzen.

Thorsten Wörsdörfer hat sich das letzte Drittel der Tabelle der Fußball-Oberliga ausgedruckt, denn er weiß, dass in den kommenden Wochen und auch Monaten nur das wichtig sein wird. Seine Sportfreunde Eisbachtal stehen da auf dem vorletzten Platz, haben in 19 von 34 zu absolvierenden Partien gerade einmal 15 Punkte eingefahren und damit auf den fünftletzten Rang, der zum Klassenerhalt berechtigen könnte, sieben Zähler Rückstand.







