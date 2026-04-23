Eppelborn ist zu Gast Eisbären wollen gegen Schlusslicht zurück in die Spur Sina Ternis 23.04.2026, 12:00 Uhr

i Eisbachtals Gabriel Jost (weißes Trikot, hier im Duell mit FCEK-Akteur Jan Mahrla) wird aller Voraussicht nach am Samstag im Heimspiel gegen den FV Eppelborn ausfallen. Andreas Hergenhahn

Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FV Eppelborn wird für Eisbachtal die heiße Saisonphase eingeläutet. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten ist eigentlich Pflicht und wäre vorerst gleichbedeutend mit dem Verlassen der Abstiegsplätze.

Nein, das vergangene Wochenende war nicht das Wochenende der Sportfreunde Eisbachtal. Die verloren ihr Heimspiel gegen die TuS Koblenz mit 1:2 und rutschten dadurch wieder auf einen direkten Abstiegsplatz in der Fußball-Oberliga ab – auch weil Diefflen und Cosmos Koblenz ihre Spiele gewannen.







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