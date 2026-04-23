Mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FV Eppelborn wird für Eisbachtal die heiße Saisonphase eingeläutet. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten ist eigentlich Pflicht und wäre vorerst gleichbedeutend mit dem Verlassen der Abstiegsplätze.
Lesezeit 3 Minuten
Nein, das vergangene Wochenende war nicht das Wochenende der Sportfreunde Eisbachtal. Die verloren ihr Heimspiel gegen die TuS Koblenz mit 1:2 und rutschten dadurch wieder auf einen direkten Abstiegsplatz in der Fußball-Oberliga ab – auch weil Diefflen und Cosmos Koblenz ihre Spiele gewannen.