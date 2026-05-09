Verdiente 1:2-Niederlage Eisbären verlieren ganz wichtiges Spiel gegen Rot-Weiss Sina Ternis 09.05.2026, 19:33 Uhr

i Enttäuschung pur bei Jonah Arnolds (vorne) und seinen Sportfreunden Eisbachtal. Die verloren das wichtige Heimspiel gegen Rot-Weiss Koblenz mit 1:2. René Weiss

Jetzt wird es richtig eng für die Sportfreunde Eisbachtal. Die verloren ihr Heimspiel gegen Rot-Weiss Koblenz verdient mit 1:2 und haben drei Spieltage vor Schluss zwei Punkte Vorsprung auf die rote Zone – und ein Hammer-Restprogramm.

Die Gesichter der Spieler in Rot und Weiß, die sprachen Bände am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz im Eisbachtalstadion: Da war eine Mischung aus Enttäuschung und Resignation zu sehen, da war erkennbar, dass die Sportfreunde Eisbachtal gerade ein ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga verloren hatten: 1:2 hieß es nach rund 95 verdientermaßen im Lokalduell gegen den FC Rot-Weiss Koblenz.







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