Ein Ergebnis, das nach dem ersten Spieltag der Fußball-Oberliga wohl so nicht unbedingt zu erwarten war: Die Sportfreunde Eisbachtal bezwangen den SC Idar-Oberstein mit 5:0 – dank eines starken Auftritts, aber auch dank der Idarer Schützenhilfe.

Nur wenige Minuten nach Abpfiff stand Tomasz Kakala, Trainer des SC Idar-Oberstein, allein an einem Stehtisch und gönnte sich ein frisch gezapftes Bier. Vielleicht wäre ihm sogar eher nach einem Schnaps gewesen, um den Auftritt seiner Mannschaft besser verarbeiten zu können. Die hatte nach einer über weiten Strecken desolaten Leistung die Partie in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei den Sportfreunden Eisbachtal mit 0:5 (0:3) verloren und den Gastgebern damit die Kirmes, die am Wochenende auf dem benachbarten Parkplatz stattfindet, definitiv versüßt.

Den Sieg auf der Kirmes begießen konnte Trainer Thorsten Wörsdörfer zwar nicht, der musste direkt weiter zu einer Hochzeit, dürfte aber da noch auf seine Mannschaft angestoßen haben. Die ließ die liegen gelassenen Möglichkeiten gegen den FV Diefflen in der Vorwoche schnell vergessen und präsentierte sich bei heißen Temperaturen im Eisbachtal-Stadion in Torlaune. Sie konnte dabei allerdings auch auf die Idar-Obersteiner Schützenhilfe bauen.

„Das war eine kirmesmäßige Leistung.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer﻿

Zu Beginn kam die Partie durchaus noch ausgeglichen daher, beide Teams hatten die eine oder andere Halbchance, die „Eisbären“ mit einem Schuss durch Lukas Reitz, den Keeper Michel Schmitt noch über die Latte lenken konnte (9.), die Gäste mit einem Abschluss Alessandro Marinos, der allerdings deutlich übers Tor ging (23.). Nein, optische Vorteile konnte sich zu diesem Zeitpunkt noch keiner verschaffen. Idar-Oberstein versuchte es immer wieder über die Außen der offensiv ausgerichteten Fünferkette, kam aber nur selten ins letzte Drittel.

Der Eisbachtaler Treffer zum 1:0 fiel zu diesem Zeitpunkt ein wenig aus dem Nichts. Eine Hereingabe von Jonah Arnolds von der rechten Seite traf Jonathan Kap gar nicht richtig, der Ball trudelte dennoch an Schmitt vorbei ins Idarer Tor (26.). Es war der Auftakt eines Trios an durchaus kuriosen Toren, bei denen Schmitt im SC-Kasten eine nicht unerhebliche Rolle spielte.

Noch deutlicher war das beim 2:0 der Hausherren, als eine verunglückte Flanke von Arnolds sich hinter Schmitt ins lange Eck senkte. Der stand etwas zu weit vor seinem Kasten und beim Absprung fehlten ihm die entscheidenden Zentimeter (34.).

i Jonah Arnolds nach seinem zweiten Treffer. Andreas Hergenhahn

In die Kategorie „kurios“ fiel dann definitiv der dritte Treffer, denn da verschätzte ich der SC-Schlussmann folgenschwer: Bei einem Schuss von Jonas Kahles aus rund 16 Metern ging Schmitt offensichtlich davon aus, dass der Ball am Pfosten vorbei ins Aus trudelt, stattdessen holperte der Ball, den Arnolds nicht einmal richtig getroffen hatte, zwar neben den Pfosten, aber eben ins Tor (43.). Der Einwand Kakalas „Was ist hier gut? Gar nichts ist gut!“, war zu diesem Zeitpunkt sehr gut nachvollziehbar.

Seine Mannschaft hatte zwar drei durchaus vermeidbare Gegentore gefangen, sie hatte sich aber eben auch auf allen Ebenen von einem jungen Eisbachtaler Team den Schneid abkaufen lassen. Die Gastgeber waren bissiger in den Zweikämpfen, kombinationssicherer und lauffreudiger. Idar ließ den Hausherren im Mittelfeld aber auch den Raum, um zu kombinieren, um immer wieder ins letzte Drittel vorzustoßen, kaum nicht in die Zweikämpfe, war auf allen Ebenen zu lasch. „Ich hätte zur Pause eigentlich elf Mann auswechseln müssen“, sagte Kakala.

Idar mit zwei Wechseln und taktischer Umstellung zur Pause

Er beließ es bei zwei Wechseln, holte die ganz blassen Lukas Stallbaum und Temiloluwa Ajbola runter, brachte dafür Dominik Bauer und Alex, stellte auf drei Spitzen um, wollte noch einmal alles versuchen, um den Anschlusstreffer zu erzielen, die Hoffnung auf eine Aufholjagd aufrecht zu erhalten.

Doch die kalte Dusche folgte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff. Dieses Mal war es ein Ballverlust im Spielaufbau, der dazu führt, dass Kahles aus 16 Metern zum Abschluss kam – und den Ball unhaltbar neben den Pfosten setzte (48.). Damit war den Gästen der Stecker endgültig gezogen. Die mussten nur fünf Minuten später und nach einem von Arnolds verwandelten Foulelfmeter, Ramzi Ferjani hatte Jannis Muth zu Fall gebracht, das 0:5 hinnehmen.

„Vielleicht war es die Kopfwäsche zum richtigen Zeitpunkt. Gegen die TuS Koblenz müssen wir jedenfalls ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Idar-Coach Tomasz Kakala

Danach schaltete Eisbachtal den einen oder anderen Gang zurück, Wörsdörfer nutzte die Gelegenheit, einmal munter durchzuwechseln – und darunter litt dann auch der Spielfluss. Das allerdings gestand der Eisbärentrainer seiner Mannschaft nur allzu gerne zu, strahlte nach Abpfiff bis über beide Ohren: „Das war eine kirmesmäßige Leistung“, sagte er. Vor allem die Art und Weise, nicht nur mit Blick auf die deutlich bessere Chancenverwertung gegenüber der Vorwoche, sondern Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft, imponierten ihm. „Auch nach der Pause, als wir wussten, dass Idar noch einmal alles nach vorne werfen würde, haben die Jungs das wirklich sehr erwachsen gemacht.“

Und Kakala? Der nippte an seinem Bier und ärgerte sich über den fehlenden Einsatz, versuchte aber, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen: „Vielleicht war es die Kopfwäsche zum richtigen Zeitpunkt. Gegen die TuS Koblenz müssen wir jedenfalls ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Sportfreunde Eisbachtal – SC Idar-Oberstein 5:0 (3:0)

Eisbachtal: D. Arnolds – J. Muth, Jung, M. Muth, Jost (69. Plum) – Müller, Olbrich )78. Kilic), Reitz (69 Held), Kahles (78. Wohlmann) – Kap, J. Arnolds (57. Zey).

Idar-Oberstein: Schmitt – Marino (70. David Bauer), Onyejekwe, Kraus, Baus, Botiseriu – Stallbaum (46. Dominic Bauer), Ferjani (54. Lind)- Rafisami (54. Brach) – Zimmer, Ajibola (46. Alex).

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Niederlosheim).

Zuschauer: 430.

Tore: 1:0 Jonathan Kap (26.) 2:0, 3:0 Jonah Arnolds (34., 43.), 4:0 Jonas Kahles (48.), 5:0 Arnolds (52./Foulelfmeter).