Offensivakteur kommt 
Eisbären präsentieren ersten externen Neuzugang
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Derzeit kämpfen die Sportfreunde Eisbachtal noch um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga. Parallel dazu wird am Kader für die kommende Saison gebastelt, der erste externe Neuzugang ist jetzt fix.

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Nachdem der Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal in den vergangenen Wochen die ersten Vertragsverlängerungen bekannt gegeben hatte, wurde nun auch der erste externe Neuzugang präsentiert: Der 24-jährige Colin Schmitz soll ab Sommer – dann nicht mehr unter Coach Thorsten Wörsdörfer, sondern unter seinem Nachfolger Daniel Alves – die Eisbären-Offensive verstärken.

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