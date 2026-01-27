Eisbachtal holt Allrounder Eisbären: Nach Pils-Cup-Triumph gibt’s Transfererfolg Sina Ternis 27.01.2026, 10:45 Uhr

i Eisbachtals Coach Thorsten Wörsdörfer (links) und sein Co-Trainer David Meuer (rechts) freuen sich, mit Deniz Dal einen echten Allrounder für den Abstiegskampf in der Oberliga verpflichtet zu haben. Thorsten Wörsdörfer/Sportfreunde Eisbachtal

Die Sportfreunde Eisbachtal verstärken sich mit Allrounder Deniz Dal, der den kleinen Kader im Oberliga-Abstiegskampf sinnvoll ergänzen soll und dem Coach Thorsten Wörsdörfer den Zwei-Klassen-Sprung durchaus zutraut.

Nachdem der aktuelle Tabellenvorletzte der Fußball-Oberliga, die Sportfreunde Eisbachtal, zuletzt die Abgänge von Keeper Niklas Kremer und von Jamal Kilic hinnehmen musste, können die Verantwortlichen jetzt auch einen Neuzugang vermelden und damit nach dem Pils-Cup-Triumph einen Transfererfolg feiern: Deniz Dal wechselt mit sofortiger Wirkung vom hessischen Gruppenligisten TSG Wieseck zu den „Eisbären“, hatte am vergangenen Wochenende im ...







Artikel teilen

Artikel teilen