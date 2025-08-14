Was die Sportfreunde Eisbachtal an einem guten Tag zu leisten imstande sind, zeigten sie in der Vorwoche beim 5:0-Sieg über Idar. Können sie diese Leistung nun auch in die Partie beim SV Auersmacher retten? Konstanz ist da sicherlich ein Thema.

Der Samstagabend, das gönnte Thorsten Wörsdörfer seiner Mannschaft aus voller Überzeugung, stand erst einmal im Zeichen von Feiern und Geselligkeit. Da durften die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Eisbachtal ihren fulminanten 5:0-Sieg gegen den SC Idar-Oberstein auf der Nentershausener Kirmes ausgiebig zelebrieren – und gleichzeitig etwas fürs Teambuilding tun. „Da ist mittlerweile etwas zusammengewachsen, das ist schön zu sehen“, so der Trainer, der selbst nicht dabei war, damit aber gut umgehen konnte. „Auf dem Platz müssen die Jungs auch ohne mich klarkommen“, sagt er mit einem Lachen.

Ab Montag wich der Freudentaumel dann aber wieder harter Arbeit. Der Blick richtet sich nun voll und ganz auf die schwere Auswärtsaufgabe am Samstag (15.30 Uhr) beim Saarland-Vertreter SV Auersmacher. An den hat Wörsdörfer sehr gemischte Erinnerungen. Das Hinspiel der Vorsaison verloren die Sportfreunde mit 1:2, sahen zwei Rote Karten und läuteten damit eine durchaus schwierige Phase ein. Allerdings gewann Eisbachtal das Rückspiel im Saarland mit 3:2. „Das alles zeigt auch mal wieder, wie entscheidend die Tagesform ist. Das wird auch am Samstag so sein“, mutmaßt Wörsdörfer.

„Mit einer ähnlichen Leistung werden wir auch in Auersmacher etwas holen.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nach dem 5:0-Sieg gegen Idar-Oberstein﻿

Der ist sich bewusst, dass es nicht immer so wie am Schnürchen läuft wie gegen Idar-Oberstein, als seine Eisbären gerade in Halbzeit eins quasi sogar aus keinen echten Chancen Tore machten. Dass sie nach der Pause sogar ein paar Hochkaräter liegen ließen, war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Konzentration beim Stand von 5:0 und bei warmen Temperaturen ein wenig nachgelassen hatte. „Mit einer ähnlichen Leistung werden wir auch in Auersmacher etwas holen“, ist sich der Trainer sicher.

Doch der kennt seine Mannschaft mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass es da eben auch mal zu Leistungsschwankungen kommen kann. Als Beispiel hierfür nennt er Jonah Arnolds, der sich gegen Idar gleich dreimal in die Torschützenliste eingetragen hatte. „Hätte er die Dinger in Diefflen so konsequent gemacht, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen“, sagt Wörsdörfer. Der gesteht seiner nahezu durch die Bank jungen Mannschaft aber weiterhin diese Schwankungen als Teil des Entwicklungsprozesses zu – hofft aber natürlich auf mehr Konstanz, die gleichbedeutend mit einer weniger nervenaufreibenden Saison wäre.

Eisbachtal will Mischung aus spielerischen Komponenten und Zweikampfhärte auf Platz bringen

Zurück zu Auersmacher: Ähnlich wie die Eisbären musste der SV bis zum Saisonende um den Klassenerhalt zittern, hatte sich aber schon zur Winterpause verstärkt und eine beachtliche Aufholjagd hingelegt. Nun ist der SV mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet, gewann zum Auftakt gegen Ludwigshafen und unterlag dem FV Engers in der Vorwoche mit 0:2.

Wörsdörfer sieht durchaus Parallelen zu Idar, erwartet eine robuste Mannschaft mit vielen gestandenen Oberligaakteuren. „Wir sind ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir über viele Oberwesterwälder Kanten in unserem Team verfügen“, sagt der Trainer. Allerdings habe die Mannschaft, das wurde auch gegen Idar deutlich, mittlerweile Mittel und Wege gefunden, um auch gegen solche Spielertypen zu bestehen: mit einer Mischung aus Zweikampfhärte und spielerischen Komponenten.

„Und alle Jungs haben jederzeit die Möglichkeit, sich anzubieten. Sowohl im Training als auch in den Spielen.“

Thorsten Wörsdörfer

Die würde sich Wörsdörfer auch in Auersmacher wünschen. Da steht ihm der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung. Ob er Änderungen vornimmt, lässt er noch offen, weiß um die Gratwanderung. Einerseits haben die Akteure, die auf dem Platz standen, auf ganzer Linie überzeugt, andererseits sollen auch die Spieler, die auf der Bank saßen, da keinesfalls versauern und zu ausreichend Einsatzzeiten kommen. Einen Leistungsabfall gab es am Samstag nach den Einwechslungen jedenfalls nicht. „Und alle Jungs haben jederzeit die Möglichkeit, sich anzubieten. Sowohl im Training als auch in den Spielen“, sagt ihr Trainer.