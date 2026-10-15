Schweres Spiel bei Wormatia Eisbären-Lazarett lichtet sich, Niederlagen machen Mut Sina Ternis 15.10.2026, 10:00 Uhr

i Deniz Dal sah im Spiel gegen die TuS Koblenz früh im Spiel Gelb-Rot. Am Samstag bei Wormatia Worms steht er seiner Mannschaft aber wieder zur Verfügung. Jörg Niebergall

Auch Niederlagen können durchaus Mut machen. So ist es im Fall der Sportfreunde Eisbachtal, die zuletzt in der Liga zweimal ordentlich spielten, aber mit leeren Händen dastanden. Ändert sich das am Samstag in Worms?

Nein, die nackten Zahlen sprechen erst einmal nicht dafür, dass die Sportfreunde Eisbachtal ihre Hoffnungen auf einen Turnaround aus den jüngsten beiden Partien in der Fußball-Oberliga ziehen können. Denn gegen die TuS Koblenz stand nach 90 Minuten eine 2:3-, gegen Hertha Wiesbach sogar eine 1:4-Niederlage.







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