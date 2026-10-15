Auch Niederlagen können durchaus Mut machen. So ist es im Fall der Sportfreunde Eisbachtal, die zuletzt in der Liga zweimal ordentlich spielten, aber mit leeren Händen dastanden. Ändert sich das am Samstag in Worms?
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Nein, die nackten Zahlen sprechen erst einmal nicht dafür, dass die Sportfreunde Eisbachtal ihre Hoffnungen auf einen Turnaround aus den jüngsten beiden Partien in der Fußball-Oberliga ziehen können. Denn gegen die TuS Koblenz stand nach 90 Minuten eine 2:3-, gegen Hertha Wiesbach sogar eine 1:4-Niederlage.