Wie unwichtig Fußball werden kann, das haben die Spieler der Sportfreunde Eisbachtal am vergangenen Wochenende erfahren, als sie sich mit einem Todesfall konfrontiert sahen – und da ganz große Stärke bewiesen. Nun geht aber der Oberligaalltag weiter.

Am vergangenen Wochenende war für die Fußballer der Sportfreunde Eisbachtal der Sport und damit auch die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in den Hintergrund getreten. Die Mannschaft von Thorsten Wörsdörfer musste nach der 1:2 in Auersmacher miterleben, wie eine Frau kollabierte und anschließend starb. Deswegen stand vor dem Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den TSV Gau-Odernheim erst einmal die Aufarbeitung der Geschehnisse im Vordergrund. „Wir haben am Montag intensiv darüber gesprochen, denn das sind Dinge, die die Jungs in ihrem Leben so sicherlich noch nicht mitgemacht haben“, so Wörsdörfer.

Der erkannte gerade in der Tragik der Situation noch einmal den Charakter seiner Mannschaft. Einige Spieler waren sofort zur Hilfe geeilt, hatten eine Herz-Druck-Massage ausgeführt, hatten auch im Anschluss ihre Hilfe angeboten und waren der Situation mit der angemessenen Pietät begegnet. „Die Jungs haben wirklich gezeigt, was für eine einfühlsame und sensible Truppe sie sind“, so Wörsdörfer. Auch vom Verein habe man alle möglichen und nötigen Hilfestellungen angeboten.

Wörsdörfer mit Defensivarbeit des gesamten Teams nicht zufrieden

Und doch holt der Ligaalltag die „Eisbären“ wieder ein. Das bedeutet auch, dass zu Wochenbeginn nicht nur über das für alle einschneidende Erlebnis, sondern auch über das Spiel in Auersmacher gesprochen wurde. Da war der Coach vor allem mit der Defensivarbeit, und die reduzierte er keinesfalls nur auf seine Abwehrreihe, nicht zufrieden. Rund 60 Minuten lang hatte seine Mannschaft kein gutes Spiel gemacht, hatte sich defensiv zu viele einfache Fehler geleistet, war aber eben auch offensiv nicht durchschlagskräftig genug – und verpasste es, den Anschlusstreffer zum 1:2 früher zu erzielen. „Der kam zu spät, ansonsten hätten wir wohl noch etwas mitgenommen, Auersmacher sind zum Ende hin die Körner ausgegangen“, so Wörsdörfer.

Dessen Team musste damit nach zuvor vier Punkten aus zwei Spielen die erste Niederlage hinnehmen und soll jetzt, so der Wunsch des Trainers, schnell wieder in die Spur zurückfinden. Dabei wird Moritz Muth (Muskelverletzung) nicht mitwirken können, hinter Lukas Reitz steht noch ein Fragezeichen.

„Denen ist es definitiv gelungen, die Aufstiegseuphorie mitzunehmen.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer über Gegner Gau-Odernheim

Gegner Gau-Odernheim hatte den Sprung in die Oberliga über den Umweg der Relegation geschafft, hatte sich in einer Dreierrunde gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und den FSV Jägersburg durchgesetzt und unterstrich seine Ambitionen mit zwei Siegen zum Auftakt, musste allerdings unter der Woche im Nachholspiel gegen den FV Engers die erste Niederlage einstecken, wodurch der Sprung an die Tabellenspitze verpasst wurde, – und hat nur dreieinhalb Tage Pause zwischen den beiden Spielen. „Unabhängig vom Ergebnis gegen Engers, ist es denen definitiv gelungen, die Aufstiegseuphorie mitzunehmen“, sagt Wörsdörfer. Der erwartet, wie so oft in der Liga, ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform über den Ausgang entscheiden wird. Gegen Engers jedenfalls spielte der TSV vor allem in Halbzeit zwei mutig nach vorne, versuchte es da aber vorwiegend mit hohen Bällen, die für die FVE-Defenive kein Problem darstellten. Ob das auch gegen Eisbachtal das Mittel der Wahl wird? „Wir werden sehen“, so Wörsdörfer, der den Blick vor allem auf sein Team richten will. Und dass es da zum Ligaauftakt durchaus Schwankungen in den Leistungen gegeben hat, zeigen schon die Ergebnisse gegen Auersmacher (1:2) und den SC Idar-Oberstein (5:0).

Die Konstanz fehlt den jungen Eisbären weiterhin, die Leistungsschwankungen sind auch bislang der rote Faden. Kann Eisbachtal den in den kommenden Wochen durchtrennen? Wörsdörfer hofft es, und weiß, dass sein Team an anderer Stelle die wohl größte Stärke gezeigt hat.