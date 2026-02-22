4:2-Sieg gegen Waldbrunn Eisbären geben Verlängerungen bekannt und gewinnen Test Sina Ternis 22.02.2026, 20:43 Uhr

i Stürmer Jonah Arnolds (links) hat seinen Vertrag bei den Eisbären um zwei Jahre verlängert. Auch weitere Spieler für die kommende Saison haben ihre Zusage gegeben. Laurenz Jagos/Sportfreunde Eisbachtal. Laurenz Jagos / Spfr Eisbachtal

Auf schlechte folgten gute Nachrichten bei den Sportfreunden Eisbachtal. Fünf Spieler, darunter auch Kapitän und Toptorjäger, gaben ihr Ja für die kommende Saison. Zudem wurde der letzte Härtetest beim FC Waldbrunn gewonnen. Comebacker inklusive.

Nachdem Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal Anfang der Woche die Abgänge von Gabriel Jost, Jonathan Kap und Lukas Reitz verkündet hatte (wir berichteten), gab es auch positive Nachrichten, denn mit Kapitän Max Olbrich, Toptorschütze Jonah Arnolds sowie mit Finn Müller, Keeper David Arnolds und Lennard Wohlman haben insgesamt fünf Spieler ihre Zusage für mindestens eine weitere Spielzeit gegeben.







