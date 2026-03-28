1:0 gegen Gonsenheim Eisbären feiern wichtigen Sieg im Abstiegskampf Sina Ternis 28.03.2026, 19:25 Uhr

i Jonathan Kap erzielte den einzigen Treffer der Partie, die Sportfreunde Eisbachtal gewannen das wichtige Heimspiel gegen Gonsenheim mit 1:0. Andreas Hergenhahn

Auch „solche Spiele“ muss man gewinnen, will man die Klasse halten. Deswegen war es Eisbachtals Coach Thorsten Wörsdörfer ziemlich egal, dass das 1:0 seines Teams gegen den SV Gonsenheim vielleicht etwas glücklich war.

In den letzten fünf Minuten hielt es niemanden mehr auf der Eisbachtaler Bank – und das lag nicht an der eisigen Kälte auf der Anlage in Nentershausen, sondern am Geschehen auf dem Platz. Sowohl Ersatzspieler als auch Stuff feierten jede gelungene Aktion ihre Sportfreunde und rauften sich die Haare, wenn etwas nicht so gelang wie gewünscht.







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