Es ist ein nahezu beispielloser, aber kein historisch einmaliger Fehlstart in der Fußball-Oberliga, den die Sportfreunde Eisbachtal mit einem Punkt nach zwölf Spieltagen hingelegt haben. Es bräuchte aber sicher eine historisch einmalige Aufholjagd.
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Es ist Daniel Alves anzumerken, dass die aktuelle Situation alles andere als spurlos an ihm vorübergeht. Seine Sportfreunde Eisbachtal haben nach mittlerweile zwölf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Oberliga immer noch nur einen mageren Zähler auf dem Konto, die Lage ist noch einmal deutlich brisanter als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, als es immerhin neun Punkte waren.