Oberliga unter der Lupe Eisbären-Fehlstart ist historisch (noch) nicht einmalig Sina Ternis 13.10.2026, 06:00 Uhr

i Auch wenn es hier vielleicht anders aussieht: Eisbachtals Trainer Daniel Alves (rechts, hier im Austausch mit Finn Müller) betont, dass der mannschaftliche Zusammenhalt weiterhin da ist, dass man gemeinsam die Kehrtwende schaffen will. Jörg Niebergall

Es ist ein nahezu beispielloser, aber kein historisch einmaliger Fehlstart in der Fußball-Oberliga, den die Sportfreunde Eisbachtal mit einem Punkt nach zwölf Spieltagen hingelegt haben. Es bräuchte aber sicher eine historisch einmalige Aufholjagd.

Es ist Daniel Alves anzumerken, dass die aktuelle Situation alles andere als spurlos an ihm vorübergeht. Seine Sportfreunde Eisbachtal haben nach mittlerweile zwölf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Oberliga immer noch nur einen mageren Zähler auf dem Konto, die Lage ist noch einmal deutlich brisanter als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, als es immerhin neun Punkte waren.







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