Nein, eine Nudel, die 15 Minuten im Wasser kochte, die will sich Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer mit Blick auf Körpersprache und -spannung nicht zum Vorbild nehmen. Er hat für die Partie in Wiesbach andere Vorstellungen.

Gefragt, ob er überrascht ist, dass auf den Höhenflug nach dem 5:0-Kantersieg gegen den SC Idar-Oberstein doch ein relativ tiefer Fall mit zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen den SV Auersmacher und den TSV Gau-Odernheim und damit gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar folgte, sagt Thorsten Wörsdörfer: „Das war maximal ein Hopser, wer das als Höhenflug deklariert, der schaut zu viel fern.“ Der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal weiß aber auch, dass seine Mannschaft mit einer ähnlich guten Leistung die folgenden beiden Partien nicht verloren hätte – und dass die Chancen auf einen Erfolg auch am Samstag (15.30 Uhr) beim Gastspiel beim FC Hertha Wiesbach gut stünden.

Allerdings schafft es sein Team derzeit eben nicht, die Konstanz Woche für Woche auf den Platz zu bringen oder zumindest, im Fall eines weniger guten Tages, die Zahl der Fehler derart zu minimieren, dass es am Ende zumindest zu einem Punkt reicht. „Gerade Gau-Odernheim war ein typisches 0:0-Spiel, aber dann laden wir den Gegner durch krasse Fehler zum Toreschießen ein. Solche Dinger kriegen wir nie aufgelegt, verteilen aber im Gegenzug die Geschenke regelmäßig“, sagt der Eisbären-Coach.

Wörsdörfer wünscht sich mehr Mut, andere Körpersprache und weniger Fehler

Bei aller Kritik macht er aber auch noch einmal deutlich, wo seine Mannschaft herkommt, wie hoch der Klassenerhalt in der Vorsaison und auch solche Auftritte wie gegen Idar-Oberstein einzuordnen sind. „Während andere Vereine ein Dutzend Vertragsamateure in ihren Reihen haben, setzen wir weiterhin auf unsere Eigengewächse und die machen das wirklich herausragend.“

Ein wenig sei es doch am Ende wie in einer guten Ehe: in guten wie in schlechten Zeiten. Und in schlechten Zeiten gehe es darum, sich zusammenzuraufen, miteinander zu reden, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Allzu viel kann er seinem Team, mal abgesehen von den individuellen Fehlern, gar nicht vorwerfen. „Wir müssen vielleicht wieder ein bisschen mutiger werden, unsere fußballerischen Stärken, die wir ohne Frage haben, wieder besser auf den Platz bringen, dann klappt das auch.“ Je mehr er nachdenkt, desto mehr Dinge, die vielleicht doch besser laufen könnten, fallen ihm dann noch ein. Stichwort Körpersprache. Die überzeugte ihn weder gegen Auersmacher noch gegen Gau-Odernheim. „Das war vergleichbar mit einer Nudel, die 15 Minuten im Wasser war“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

„Wir haben es jetzt selbst in der Hand, ob wir vorzeitig den kühlen Herbst einläuten oder nicht.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer

Es sind also am Ende doch viele Punkte, an denen seine Mannschaft am Sonntag im saarländischen Wiesbach ansetzen kann. „Wir haben es jetzt selbst in der Hand, ob wir vorzeitig den kühlen Herbst einläuten oder nicht.“ Mit einem Sieg würde das Punktekonto auf sieben ansteigen, die Eisbären würden in der Tabelle an Wiesbach vorbeiziehen, das nach zwei Erfolgen mit sechs Zählern in die Partie geht.

Die Personalsituation jedenfalls ist relativ entspannt: Jannis Muth wird noch fehlen, hinter Jerome Zey (Knieprobleme) steht noch ein kleines Fragezeichen.