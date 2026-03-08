Sportfreunde gewinnen 3:0 Eisbachtaler Hoffnung auf Klassenverbleib lebt weiter Sina Ternis 08.03.2026, 18:17 Uhr

i Gut gemacht: Kapitän Max Olbrich (rechts) konnte zufrieden sein mit der Vorstellung seiner Mitspieler. Sina Ternis

Zwei Siege in Folge wirken keine Wunder, doch sie zeigen deutliche Wirkung. Durch das 3:0 beim TSV Gau-Odernheim melden sich die Sportfreunde Eisbachtal mit Nachdruck im Kampf um den Verbleib in der Oberliga zurück.

Das Licht im Eisbären-Keller wird noch heller: Die Sportfreunde Eisbachtal haben ihr Auswärtsspiel beim TSV Gau-Odernheim mit 3:0 (2:0) gewonnen, damit einen Sprung auf Rang 15 der Tabelle der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gemacht und sind nach zwei Siegen in Folge wieder mittendrin im Kampf um die Nichtabstiegsplätze.







