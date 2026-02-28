3:1-Sieg gegen Auersmacher Eisbachtaler Aufholjagd hat begonnen Sina Ternis 28.02.2026, 20:20 Uhr

i Lukas Reitz erzielte den Treffer zum 3:1 für seine Sportfreunde Eisbachtal und brachte nach seiner Einwechslung in der Partie gegen den SV Auersmacher noch einmal richtig Schwung. Andreas Hergenhahn

Die Sportfreunde Eisbachtal haben ein Lebenszeichen im Tabellenkeller gesendet: Im Nachholspiel gegen den SV Auersmacher zeigte das Team von Thorsten Wörsdörfer nicht nur eine couragierte Leistung, sondern siegte auch mit 3:1

„Im Licht brennt noch Keller.“ Dass sich Thorsten Wörsdörfer mit seiner ersten Reaktion auf den wichtigen 3:1-Sieg im Nachholspiel der Fußball-Oberliga und gegen den SV Auersmacher einen kleinen Versprecher leistete, das wäre ihm in seiner Euphorie fast gar nicht aufgefallen.







Artikel teilen

Artikel teilen