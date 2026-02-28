Die Sportfreunde Eisbachtal haben ein Lebenszeichen im Tabellenkeller gesendet: Im Nachholspiel gegen den SV Auersmacher zeigte das Team von Thorsten Wörsdörfer nicht nur eine couragierte Leistung, sondern siegte auch mit 3:1
„Im Licht brennt noch Keller.“ Dass sich Thorsten Wörsdörfer mit seiner ersten Reaktion auf den wichtigen 3:1-Sieg im Nachholspiel der Fußball-Oberliga und gegen den SV Auersmacher einen kleinen Versprecher leistete, das wäre ihm in seiner Euphorie fast gar nicht aufgefallen.