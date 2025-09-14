Seit fünf Spielen warten die Sportfreunde Eisbachtal in der Fußball-Oberliga auf einen Sieg. Auch beim 3:5 beim SV Gonsenheim gab es den nicht, dafür gab es aber eine Menge Ärger über strittige Entscheidungen.

Schon als Thorsten Wörsdörfer mit seiner Spielanalyse begann, war ihm anzumerken, dass auf die Sachlichkeit noch etwas anderes folgen wird, dass da auch eine Menge Wut dabei war. Grund hierfür waren die Schiedsrichterentscheidungen bei der 3:5 (2:3)-Niederlage seiner Sportfreunde Eisbachtal beim SV Gonsenheim in der Fußball-Oberliga.

Doch zunächst einmal beschränkte sich der Eisbären-Trainer auf die Zusammenfassung der ersten gut 20 Minuten: Weil ihm kurzfristig noch Devran Erol wegen gebrochener Nase und Lukas Reitz krankheitsbedingt ausgefallen waren, hatte er mit Niklas Heuser und Silas Held gerade einmal zwei Feldspieler auf der Bank sitzen, komplettiert wurde das Quartett durch die beiden Torhüter Felix Koch und Niklas Kremer, von denen einer auf dem Feld aufgelaufen wäre, wäre es personell eng geworden. Wurde es nicht, weil die Eisbären sich durchbissen. Und sie bissen sich durchaus beeindruckend durch.

Erst dreht Eisbachtal die Partie, dann wieder Gonsenheim

Das sah auch Wörsdörfer so. Die Sportfreunde hatten mit einer defensiv ausgerichteten Fünferkette begonnen, sich allerdings nach fünf Minuten zum ersten Mal düpieren lassen, als die Hausherren einen Umschaltmoment nutzten. Über die Außen ging es schnell ins letzte Drittel, wo Robin Hofmann einen Querpass problemlos verwerten konnten.

Doch Eisbachtal zeigte Moral, kämpfte sich zurück, eindrucksvoll zurück: Nur zwei Minuten später köpfte Kapitän Max Olbrich nach einer Ecke den Ausgleich, in der 18. Minute drehte Jonathan Kap die Partie erst einmal komplett, als er eine Vorlage von Jonas Kahles perfekt verwertete.

Abseits bei 2:2?

„Dann allerdings hat Herr Lossen die Regelkunde einfach mal komplett außer Acht gelassen“, folgte bei Wörsdörfer auf die Euphorie ob der Moral seiner Mannschaft der Frust auf den Unparteiischen. Denn dem 2:2 erneut durch Hofmann war laut Eisbachtals Trainer eine glasklare Abseitsstellung vorausgegangen. „Auch der Linienrichter hat durch Passivität geglänzt“, so ein erzürnter Wörsdörfer. Dessen Team kassierte dann kurz vor der Pause sogar noch einen weiteren Gegentreffer. Dieses Mal war es Elias Walter, der die Partie erneut, dieses Mal zugunsten der Gastgeber drehte. „Das haben sie dann auch schön rausgespielt“, erkannte der Eisbären-Trainer an.

In der Kabine war dann erst einmal Aufbauarbeit angesagt – und die schien durchaus Wirkung zu zeigen, denn Jonah Kahles hatte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich auf dem Fuß, sein Abschluss ging aber knapp übers Tor. Und dann, so sah es zumindest Wörsdörfer, trat erneut der Unparteiische auf den Plan. „Wir waren im Ballbesitz, schon in der Nähe des gegnerischen Strafraums, als er, warum auch immer, einen Freistoß für Gonsenheim gegeben hat. Daraus ist dann das 4:2 gefallen“, spielte der Gästetrainer auf den zweiten Treffer von Elias Walter an (64.).

Anschließend hätte es aus Sicht des Eisbachtaler Trainers zwingend einen Elfmeter geben müssen, als Kapp im gegnerischen Strafraum „klar von den Beinen geholt wurde“. Doch hier blieb der Pfiff aus, die Chance, den Anschlusstreffer schon früher zu erzielen, tat sich nicht auf. Dennoch machte Eisbachtal das 3:4. Dieses Mal war es Kahles, der einen Ball aus rund 16 Metern in den Winkel beförderte (90.+2). Doch die Hoffnung zumindest auf einen Teilerfolg währte nur kurz, denn im Gegenzug erzielte der eingewechselte Georgios Spanoudakis das 5:3 für die Gastgeber.

Und Wörsdörfer? Der lobte die Moral seiner Mannschaft, die sich trotz dünner Spielerdecke und gegen einen Gegner, „der keine Laufkundschaft ist“, nie aufgegeben hatte, ärgerte sich aber maßlos über die Entscheidungen des Schiedsrichters: „Ein Tor nach Abseits, eins nach einem fragwürdigen Freistoß, ein nicht gegebener Elfmeter, wenn die Entscheidungen anders getroffen werden, kann das Spiel auch anders ausgehen“, so der erboste Eisbachtaler Trainer, der noch hinterher schob: „Wenn es so offensichtlich wird wie heute, dann macht es keinen Spaß, die Jungs arbeiten die ganze Woche hart und dann kommt so etwas.“

SV Gonsenheim – Sportfreunde Eisbachtal 5:3 (3:2)

Gonsenheim: Simon – Hangatta, Coric, Walter (82. Vodi), Ischdonat (59. Demir), Elhajj (76. Spanoudaki Hofman (74. Löber), Basic (59. Haskaj), Watai, Neal, Dietze.

Eisbachtal: D. Arnolds – J. Muth (64. Held), Plum, M. Muth, Müller, Jost – Olbrich, Wohlmann – J. Arnolds (82. Heuser), Kapp, Kahles.

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Robin Hofmann (5.), 1:1 Max Olbrich (7.), 1:2 Jonathan Kap (18.), 2:2 Hofmann (31.), 3:2, 4:2 Elias Walter (34., 64.), 4:3 Jonas Kahles (90.+2), 5:3 Georgios Spanoudakis (90.+3).