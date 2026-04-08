Derby am Freitagabend Eisbachtal will gegen „Vorbild“ Engers Serie fortsetzen Sina Ternis 08.04.2026, 21:00 Uhr

i Im Hinspiel in Engers erzielte David Eberhardt (links) den einzigen Treffer der Partie zum 1:0-Sieg für die Gastgeber. Im Rückspiel wird er Vadim Semchuk (im Hintergrund) und Delil Arbursu gegen Jonathan Kap und seine Sportfreunde Eisbachtal nicht unterstützen können. Der Innenverteidiger fehlt weiterhin verletzt. Jörg Niebergall

Lediglich eine Niederlage gab’s für die Sportfreunde Eisbachtal in 2026. Das ist gleichbedeutend mit Rang zwei in der Rückrundentabelle. Doch am Freitag kommt mit dem FV Engers ein Brocken, der zugleich Vorbild für Heimcoach Thorsten Wörsdörfer ist.

In der 55. Spielminute war Innenverteidiger David Eberhardt mit nach vorne gegangen, hatte eine Flanke von Lukas Szymczak perfekt zum 1:0 für seinen FV Engers verwertet. Es war der einzige Treffer im Hinspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal, die sich mal wieder – wie so oft zu der zu diesem Zeitpunkt noch jungen Fußball-Oberligasaison – nicht für eine gute Leistung belohnt hatten.







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