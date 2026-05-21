Der Kampf um den Klassenerhalt geht in die heiße Phase für die Sportfreunde Eisbachtal. Die wollen mit einem Heimsieg gegen Cosmos Koblenz einen großen Schritt machen. Doch der Gegner strotzt nur so vor Selbstvertrauen.
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Konfrontiert mit der Aussage, dass es für seine Mannschaft um nichts mehr geht, reagiert Admir Softic, Coach des FC Cosmos Koblenz, doch etwas ungehalten. „Da bin ich wirklich allergisch, denn es geht nie um nichts, es geht um alles.“ Fakt ist aber auch, dass es für die Gastgeber, die Sportfreunde Eisbachtal, vor dem direkten Aufeinandertreffen mit den Cosmonauten am Freitagabend (19.