Eisbachtal will beim TSV Gau-Odernheim nachlegen
Gegen Auersmacher durften die Eisbären beim 3:1-Sieg gleich dreimal jubeln. Gelingt das auch am Sonntag beim Auswärtsspiel in Gau-Odernheim?
Andreas Hergenhahn

Nach dem Sieg ist vor dem Sieg? Das wäre Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörder vor dem Oberliga-Gastspiel am Sonntag beim TSV Gau-Odernheim gerade recht. Doch er weiß auch um die Schwere der Aufgabe bei euphorisierten Aufsteiger.

Ohne Frage, der Sieg am vergangenen Wochenende hat die Sportfreunde Eisbachtal deutlich beschwingter in die neue Woche gehen lassen, schließlich war das 3:1 zu Hause gegen den SV Auersmacher gleichbedeutend damit, dass da wieder Hoffnung aufkeimt im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga.

