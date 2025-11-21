Eisbachtal vor drei Spielen mit „elementarer Bedeutung“

Das 3:3 im Hinspiel war für die Sportfreunde Eisbachtal der Auftakt zu einer schwierigen Hinrunde. Am Samstag beginnt für das Wörsdörfer-Team gegen den FV Diefflen die Rückrunde – und die Partie ist die erste eines elementaren Dreierpacks.
Lesezeit 3 Minuten
Ein wenig war das Hinspiel, das zugleich das erste Ligaspiel in der Fußball-Oberliga war, sinnbildlich für das, was in den kommenden Wochen und Monaten folgen sollte für die Sportfreunde Eisbachtal. Oder, wie es Trainer Thorsten Wörsdörfer in seiner gewohnt prägnanten Art ausdrückt: „Da nahm das Drama seinen Lauf.