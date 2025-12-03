Eisbachtal verabschiedet sich vorzeitig in Winterpause

Die Sportfreunde Eisbachtal verabschieden sich vorzeitig in die Winterpause. Das Nachholspiel gegen den SV Auersmacher wurde auf Ende Februar verlegt.
Lesezeit 1 Minute
Kein Eis, kein Schnee, kein Regen, sondern schlicht eine dünne Personaldecke sorgt am kommenden Wochenende für eine Spielverlegung in der Fußball-Oberliga. Die Partie zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und dem SV Auersmacher, die eigentlich für kommenden Samstag (16 Uhr) angesetzt war, wurde auf Wunsch der Gastgeber auf Samstag, 28.