Gelingt Eisbären die Wende? Eisbachtal reist zum Kellerduell nach Eppelborn 10.10.2025, 06:30 Uhr

i Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer steckt mit seinem Team in einer Krise. Kann die am Samstag beim wichtigen Spiel in Eppelborn überwunden werden? Jörg Niebergall

Eigentlich ist Thorsten Wörsdörfer ein fröhlicher Mensch. Doch aktuell wirkt der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal mitunter sehr nachdenklich. Es läuft nicht rund bei seinem Team – und nun geht’s zum wichtigen Kellerduell nach Eppelborn.

Hinter der geschauspielerten Fröhlichkeit verbirgt sich gerade ein sehr nachdenklicher Thorsten Wörsdörfer. Der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal macht derzeit ohne Frage eine schwierige Zeit durch. Seine Mannschaft steckt in der Fußball-Oberliga mitten im Abstiegskampf und flog unter der Woche gegen die zwei Klassen tiefer spielende SG Hundsangen nach Elfmeterschießen aus dem Rheinlandpokal.







