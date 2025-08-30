Gekämpft, sich Chancen erarbeitet, vielen Widrigkeiten getrotzt – und am Ende doch wieder ohne Punkte: Die Sportfreunde Eisbachtal kassierten bei Oberliga-Neuling mit dem 2:3 die dritte Niederlage in Folge.

Auch wenn er eine deutliche Steigerung gegenüber den vergangenen beiden Wochen gesehen hatte, hatte Thorsten Wörsdörfer, Coach der Sportfreunde Eisbachtal, auch zum dritten Mal in Folge eine Niederlage gesehen: Beim FC Hertha Wiesbach kassierten die „Eisbären“ eine 2:3-Klatsche und hängen mit vier Punkten im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fest.

Wieder wäre mehr drin gewesen für die Sportfreunde, die sich zu großen Teilen selbst um ihren Lohn brachten. So fiel beispielsweise der erste Gegentreffer nach 24 Minuten als Folge eines individuellen Fehlers in der Eisbachtaler Defensive, den Wiesbachs Pascal Piontek eiskalt ausnutzte und den Ball problemlos zum 1:0 für die Hausherren einschob. „Das weiß er selbst“, sagte Wörsdörfer über seinen Unglücksraben Moritz Muth, „und das gestehen wir den Jungs auch zu“.

Den Fehler bügelte Eisbachtal bis zur Pause wieder aus, als Jonah Arnolds sich gegen mehrere Gegenspieler und trotz mehrerer laut Trainer durchaus foulwürdiger Attacken des Gegners durchsetzte und zum Ausgleich einschob (45.). Der war zu diesem Zeitpunkt verdient, weil die Eisbären defensiv nur wenig zugelassen und offensiv zumindest noch eine klare Torchance hatten: Bereits nach vier Minuten war Arnolds nach einem schönen Steckpass von Lukas Reitz allein aufs Wiesbacher Tor zugelaufen, allerdings im direkten Duell am Keeper gescheitert.

Erneuter Rückschlag unmittelbar nach dem Wiederanpfiff

Die zweite Halbzeit begann dann denkbar schlecht für die Gäste, die bereits eine Minute nach Wiederanpfiff erneut einen Gegentreffer hinnehmen mussten: Nach einem hohen Ball in die Spitze sprang Wiesbachs Stürmer Sören Maas höher als David Arnolds im Eisbachtaler Tor und köpfte den Ball ein.

Als dann Wiesbachs Edonis Metaj nach 67 Minuten die Gelb-Rote Karte sah, obwohl es laut Wörsdörfer vorher gar keine Verwarnung für den Mittelfeldspieler gegeben hatte, keimte bei den Eisbären noch einmal Hoffnung auf. Auch, weil die zu diesem Zeitpunkt ohnehin wieder besser im Spiel waren. Einzig die Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte. So war ein Reitz-Abschluss nach gut einer Stunde zu harmlos und auch viele weitere Abschlüsse fanden nicht den Weg ins Tor: Eine Hereingabe von Gabriel Jost wurde geklärt, ehe der einschussbereite Jonathan Kap an die Kugel kam (65.), ein Kap-Kopfball segelte knapp am Tor vorbei (66.) und so kam es, wie es kommen musste: Auf der Gegenseite erzielte Piontek das vorentscheidende 3:1 für die Gastgeber (81.). In Unterzahl und obwohl die Eisbären vor allem nach dem Platzverweis am Drücker waren.

Der Treffer zum 2:3 in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Matti Jung war verdient, aber er kam zu spät, um anschließend noch einmal eine Schlussoffensive einläuten zu können. Auch weil der Unparteiische eine aus Wörsdörfers Sicht viel zu kurze Nachspielzeit anberaumt hatte: Vier Minuten gab es obendrauf, „obwohl es gerade nach der Gelb-Roten Karte sechsminütige Diskussionen gab und die bestimmt zehn Minuten damit zugebracht haben, den einen Spielball zu suchen“.

„Und dann gab es auf der ganzen Anlage nur einen Spielball. Aber das hat der Schiedsrichter auch durchgehen lassen.“

Eisbären-Trainer Thorsten Wörsdörfer ärgerte sich über die mangelnde Gastfreundschaft der Gastgeber

Wörsdörfer wollte sich keinesfalls als schlechter Verlierer verstanden wissen, ärgerte sich aber durchaus deutlich über das Auftreten und die fehlende Gastfreundschaft von Hertha Wiesbach. Drei seiner Spieler seien aufgrund des harten Einsteigens verletzt – Kahles und Reitz jeweils am Sprunggelenk, Lennard Wohlmann habe ein großes Hämatom am Oberschenkel. „Und dann gab es auf der ganzen Anlage nur einen Spielball. Aber das hat der Schiedsrichter auch durchgehen lassen“, ärgerte sich Wörsdörfer.

Für sein Team gehe es nach der dritten Niederlage in Folge darum, schnell wieder aufzustehen und im Idealfall auch das Rheinlandpokalspiel am kommenden Mittwoch gegen den Bezirksligisten SG Ahrbach zu nutzen, um wieder Selbstvertrauen zu sammeln. „Vorher müssen wir aber erst einmal schauen, wer überhaupt noch fit ist“, so der Eisbären-Coach, der mit Lirim Orani schon im Vorfeld der Partie einen seiner Spieler verloren hatte. Der war per Amateurvertrag zum Gruppenligisten SC Offheim gewechselt.

FC Hertha Wiesbach – Sportfreunde Eisbachtal 3:2 (1:1)

Wiesbach: Barth – Erion Metaj, Ruffing, Bidot, Maas (76. Ernst), Haupts (90. Blaß), Wollbold, Staroscik, Erbel, Edonis Metaj, Piontek.

Eisbachtal: D. Arnolds – Erol (89. Heuser), M. Muth (46. Plum), Jung, Müller – Olbrich, Wohlmann (65. Kahles/90. Held), Jost, Reitz (80. Kilic) – Kap, J. Arnolds.

Schiedsrichter: Jannick Ziehmer.

Zuschauer: 350.

Tore: 1:0 Pascal Piontek (24.), 1:1 Jonah Arnolds (45.), 2:1 Sören Maas (46.), 3:1 Piontek (82.), 3:2 Matti Jung (90.+1).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Edonis Metaj (67./Wiesbach).