Reifenscheidt: Weg ist richtig Eisbachtal läutet Umbruch mit neun jungen Zugängen ein Sina Ternis 09.06.2026, 10:00 Uhr

i Linksfuß Jonas Lumonenka Ndebani kommt vom hessischen Verbandsligisten VfR Limburg. René Weiss

Die Kaderplanungen des Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal sind weitgehend abgeschlossen. Und die machen deutlich: Der Verein setzt weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Insgesamt neun von ihnen sollen das Team künftig verstärken.

Es kann durchaus als Umbruch bezeichnet werden, was gerade bei den Sportfreunden Eisbachtal passiert. Nachdem die Eisbären zusammen mit dem Trainerduo Thorsten Wörsdörfer und David Meuer am letzten Spieltag den Verbleib in der Fußball-Oberliga feiern konnten, werden ab Sommer viele neue Gesichter ins dann dritte Jahr in Folge in der fünfthöchsten Spielklasse gehen.







Artikel teilen

Artikel teilen