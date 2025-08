Eisbachtal lässt in der Fremde zwei Punkte liegen

Einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Die Antwort von Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer beim Auftakt in die Oberliga-Saison und nach dem 3:3 beim FV Diefflen war eindeutig: Sein Team hatte definitiv zwei Zähler liegen lassen.

Wirklich aufmuntern wollte Thorsten Wörsdörfer die Tatsache, dass ein Punkt durchaus Gold wert sein kann, nur bedingt. Denn seine Sportfreunde Eisbachtal hatten beim 3:3 (2:1) beim FV Diefflen und zum Auftakt in die neue Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aus seiner Sicht definitiv zwei Zähler liegen lassen.

Sinnbildlich dafür war das Gegentor zum 3:3, das in der letzten Minute der regulären Spielzeit gefallen und dem ein Eisbachtaler Konter vorausgegangen war: Der kurz zuvor eingewechselte Silas Held war allein aufs gegnerische Tor zugelaufen, hatte den Ball selbst abgeschlossen, statt auf den mitgelaufenen Lukas Reitz zu passen, der die Kugel nur noch ins leere Tor hätte schieben müssen. Held indes scheiterte am Diefflener Schlussmann, die Gastgeber fuhren einen Konter und vollstreckten den durch Fabian Poß zum späten und durchaus schmeichelhaften 3:3-Ausgleichstreffer (90.).

Wörsdörfer schenkt den jungen Wilden das Vertrauen

Schmeichelhaft war der deswegen, weil die „Eisbären“ die Partie über weite Strecken dominiert hatten. Und das trotz „der bisher jüngsten Mannschaft unter meiner Regie“, wie es Wörsdörfer sagte. Der hatte sich beispielsweise auf der Torwartposition für Youngster David Arnolds entschieden und auch weitere Akteure in der Startformation, die erst diesen beziehungsweise vergangenen Sommer aus der A-Jugend gekommen waren. „Und die Jungs haben das allesamt gut gemacht“, lobte der Trainer. Auch Keeper Arnolds war bei den Gegentreffern machtlos, hatte allerdings vor dem Diefflener 1:0 einen FV-Akteur von den Beinen holen müssen und dadurch einen Elfmeter verursacht. Vorausgegangen war allerdings ein Missverständnis in der Sportfreunde-Defensive. Beim von Max Kolodziej verwandelten Strafstoß war Arnolds dann machtlos, zu platziert war der Schuss (10.).

Eisbachtal muss vor der Pause den 1:2-Gegentreffer hinnehmen

Die Gastgeber standen sowohl vor als auch nach der Führung hoch, wodurch für Eisbachtal Räume entstanden. Den hätten die Gäste nur eine Minute nach dem Gegentreffer fast genutzt, doch Abschlüsse von Reitz, Jonas Kahles und Jonah Arnolds in aussichtsreicher Position wurden jeweils geblockt.

Nicht mehr eingreifen konnte die Diefflener Defensive dann bei einem Schuss von Reitz, der sah, dass der Torwart zu weit vor seinem Kasten stand und fast von der Mittellinie mit dem Innenspann draufhielt. 1:1 (20.), verdienter und vor allem sehenswerter Ausgleich. Anschließend war Eisbachtal dem 2:1 näher als die Gastgeber, spielte die Umschaltsituationen aber zu überhastet aus und belohnte sich nicht für spielerische und läuferische Überlegenheit. Der Treffer fiel dann auf der Gegenseite und praktisch mit dem Pausenpfiff: Nach einem schönen Angriff, „bei dem wir allerdings kollektiv nicht gut verteidigt haben“, befand Wörsdörfer, schloss Fabian Scheffer ab, „und wir standen da wie die begossenen Pudel“, so der Trainer weiter.

„Der Auftritt hat gepasst, die Punktausbeute, die wir auf die zweieinhalbstündige Fahrt mitnehmen, definitiv nicht.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer

Doch seine Mannschaft kam schwungvoll aus der Kabine, war gewillt, den Rückstand noch einmal zu drehen – und ließ schnell Taten folgen: Nach 54 Minuten war es wieder Reitz, der den erneut zu weit aufgerückten FV-Schlussmann Kai Zahler mit einem Distanzschuss, dieses Mal aus rund 30 Metern, überwand. Nur zwölf Minuten später war es Finn Müller, der seine Eisbären zum ersten Mal an diesem Nachmittag in Führung brachte: Eine Reitz-Ecke wurde an den langen Pfosten verlängert, wo Müller goldrichtig stand und den Ball volley unter die Latte zimmerte.

Anschließend entwickelte sich eine offene Partie mit einem Chancenplus für Eisbachtal, das allerdings vorm gegnerischen Tor weiterhin die nötige Konsequenz vermissen ließ, aber auch die falschen Entscheidungen traf. So eben auch beim Angriff über Jonathan Kapp und Silas Held, der dann im Konter und im Gegentor mündete. Unterm Strich war Wörsdörfer mit der Leistung seiner jungen Wilden definitiv zufrieden, mit dem Ergebnis allerdings nicht. „Der Auftritt hat gepasst, die Punktausbeute, die wir auf die zweieinhalbstündige Fahrt mitnehmen, definitiv nicht.“

FV Diefflen - Sportfreunde Eisbachtal 3:3 (2:1)

Diefflen: Zahler - Poß, Kolodziej, Haase (77. Wyhnanek), Onishi (61. Groß), Holbach, Scheffer, Allenfort (46. Günes), Huber, Heintz, Rinchiuso.

Eisbachtal: D. Arnolds - J. Muth, Jung, M. Muth, Jost - Müller, Wohlmann, Reitz, Kahles (77. Plum) - Kap. J. Arnolds (89. Held).

Schiedsrichter: Nils Grauer (Nieder-Wiesen).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Maximilian Kolodziej (10.), 1:1 Lukas Reitz (20.), 2:1 Fabian Scheffer (45.), 2:2 Reitz (54.), 2:3 Finn Müller (66.), 3:3 Fabian Poß (90.).