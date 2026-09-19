0:3 beim Aufsteiger
Eisbachtal kassiert in Wittlich achte Saisonniederlage
Weiß um die schwierige Situation: Eisbachtals Trainer Daniel Alves, dessen Team auch bei Rot-Weiß Wittlich mit 0:3 unterlag.
Weiß um die schwierige Situation: Eisbachtals Trainer Daniel Alves, dessen Team auch bei Rot-Weiß Wittlich mit 0:3 unterlag.
Jörg Niebergall

Auch nach neun absolvierten Spieltagen warten die Sportfreunde Eisbachtal weiter auf den ersten Saisonsieg. Beim FC Rot-Weiß Wittlich unterlag die Mannschaft von Daniel Alves mit 0:3, bleibt damit Tabellenletzter.

Lesezeit 2 Minuten
Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Oberliga ist weiterhin kein angenehmer für Daniel Alves. Denn auch nach dem neunten Spieltag warten er und seine Sportfreunde Eisbachtal weiterhin auf den ersten Sieg, stehen nach der 0:3-Niederlage bei Aufsteiger FC Rot-Weiß Wittlich weiterhin mit einem Zähler und einer Bilanz von 3:29 Gegentoren am Tabellenende.
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