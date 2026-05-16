Mit ein bisschen Glück wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen für die Sportfreunde Eisbachtal. Die unterlagen beim Oberliga-Tabellenführer 1. FCK II denkbar knapp mit 1:2. Bei den Gastgebern wurde die Meisterfeier vertagt.
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Es brauchte einige Zeit, bis Thorsten Wörsdörfers Puls wieder im normalen Bereich war. Der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal hatte während des Spiels und auch nach der 1:2-Niederlage seines Teams beim Spitzenreiter der Fußball-Oberliga, dem 1. FC Kaiserslautern II, allen Grund dafür, dass der Puls in die Höhe geschnellt war.