Knappes 1:2 beim Primus Eisbachtal kämpft tapfer, unterliegt dem FCK II aber Sina Ternis 16.05.2026, 23:15 Uhr

i Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer war absolut zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft bei Tabellenführer 1. FCK II. Am Ende stand allerdings eine knappe 1:2-Niederlage. Andreas Egenolf

Mit ein bisschen Glück wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen für die Sportfreunde Eisbachtal. Die unterlagen beim Oberliga-Tabellenführer 1. FCK II denkbar knapp mit 1:2. Bei den Gastgebern wurde die Meisterfeier vertagt.

Es brauchte einige Zeit, bis Thorsten Wörsdörfers Puls wieder im normalen Bereich war. Der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal hatte während des Spiels und auch nach der 1:2-Niederlage seines Teams beim Spitzenreiter der Fußball-Oberliga, dem 1. FC Kaiserslautern II, allen Grund dafür, dass der Puls in die Höhe geschnellt war.







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