Koblenzer enttäuscht von Remis Eisbachtal jubelt über 1:1 bei Rot-Weiss in Unterzahl 25.10.2025, 16:39 Uhr

i Intensive Zweikämpfe prägten die Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz (in Rot mit Kanta Todate) und den Sportfreunden Eisbachtal mit Janns Muth. Die Eisbachatler durften sich am Ende über ein 1:1 in Unterzahl freuen. Wolfgang Heil

Einen Punkt gab es für beide Oberligisten beim 1:1 zwischen Rot-Weiss Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal. Freude darüber herrschte aber nur bei den Westerwäldern, die sich das Remis in Unterzahl verdienten.

Die Frage, wer die besseren Stiefel trägt, wurde in der Fußball-Oberliga-Partie zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal nur teilweise beantwortet, denn nach 90 intensiven Minuten stand ein 1:1 (0:0), über sich die Gäste deutlich mehr freuten als die Gastgeber.







