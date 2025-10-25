Koblenzer enttäuscht von Remis
Eisbachtal jubelt über 1:1 bei Rot-Weiss in Unterzahl
Intensive Zweikämpfe prägten die Partie zwischen Rot-Weiss Koblenz (in Rot mit Kanta Todate) und den Sportfreunden Eisbachtal mit Janns Muth. Die Eisbachatler durften sich am Ende über ein 1:1 in Unterzahl freuen.
Wolfgang Heil

Einen Punkt gab es für beide Oberligisten beim 1:1 zwischen Rot-Weiss Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal. Freude darüber herrschte aber nur bei den Westerwäldern, die sich das Remis in Unterzahl verdienten.

Lesezeit 4 Minuten
Die Frage, wer die besseren Stiefel trägt, wurde in der Fußball-Oberliga-Partie zwischen dem FC Rot-Weiss Koblenz und den Sportfreunden Eisbachtal nur teilweise beantwortet, denn nach 90 intensiven Minuten stand ein 1:1 (0:0), über sich die Gäste deutlich mehr freuten als die Gastgeber.

OberligaSport

