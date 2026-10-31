1:1 beim FV Diefflen
Eisbachtal holt Punkt, Arnolds hat das 2:1 auf dem Fuß
Jonas Kahles markierte kurz vor der Pause für seine Sportfreunde Eisbachtal. Am Ende blieb es trotz zweier Großchancen kurz vor
Jonas Kahles markierte kurz vor der Pause für seine Sportfreunde Eisbachtal. Am Ende blieb es trotz zweier Großchancen kurz vor Schluss beim durchaus gerechten 1:1 beim FV Diefflen.
Andreas Hergenhahn

Die Laune bei den Sportfreunden Eisbachtal wäre beim Debüt des Trainers Thomas Kahler sicherlich noch besser gewesen, wäre Stürmer Jonah Arnolds kurz vor Schluss nicht an Diefflens Keeper gescheitert. So blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Lesezeit 3 Minuten
Es lief schon fast die Schlussminute auf dem Kunstrasenplatz im saarländischen Diefflen, als Jonah Arnolds mit seinem Abschluss eigentlich alles richtig machte, das 2:1 für seine Sportfreunde Eisbachtal auf dem Fuß hatte. Allerdings machte auch sein Konkurrent im Tor des FV Diefflen, David Elias Kercek, alles richtig und rettete seiner Mannschaft mit einer Glanzparade das 1:1 im Kellerduell der Fußball-Oberliga über die Zeit.
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