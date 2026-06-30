Damit sollten die Transferaktivitäten der Sportfreunde Eisbachtal abgeschlossen sein. Die verpflichteten einen Defensivakteur, der eigentlich schon in Hundsangen zugesagt hatte. Doch beide Vereine wurden sich schnell einig.
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Ob und, wenn ja, wann der Transfer von Jannik Schumann von der SG Alpenrod vollzogen wird, das ist noch offen, mittlerweile ist allerdings klar, dass die Verbandsspruchkammer um den Vorsitzenden Markus Kohl dafür zuständig ist und wohl Ende dieser, Anfang kommender Woche entscheiden wird, wie das Strafmaß für den 19-Jährigen ausfallen wird, der sowohl beim Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal als auch beim Rheinlandligisten SG Betzdorf einen ...