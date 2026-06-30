25-Jähriger vom FC Dorndorf Eisbachtal holt Defensivakteur von Alves’ Ex-Verein Sina Ternis 30.06.2026, 18:05 Uhr

i Jakob Bender (in Schwarz) trug bis Mai noch das Trikot des hessischen Gruppenligisten FC Dorndorf, nun wechselt der Abwehrspieler zu seinem ehemaligen Trainer und damit zu den Sportfreunden Eisbachtal. René Weiss

Damit sollten die Transferaktivitäten der Sportfreunde Eisbachtal abgeschlossen sein. Die verpflichteten einen Defensivakteur, der eigentlich schon in Hundsangen zugesagt hatte. Doch beide Vereine wurden sich schnell einig.

Ob und, wenn ja, wann der Transfer von Jannik Schumann von der SG Alpenrod vollzogen wird, das ist noch offen, mittlerweile ist allerdings klar, dass die Verbandsspruchkammer um den Vorsitzenden Markus Kohl dafür zuständig ist und wohl Ende dieser, Anfang kommender Woche entscheiden wird, wie das Strafmaß für den 19-Jährigen ausfallen wird, der sowohl beim Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal als auch beim Rheinlandligisten SG Betzdorf einen ...







Artikel teilen

Artikel teilen