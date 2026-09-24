Es sind gerade schwierige Zeiten für die Sportfreunde Eisbachtal und ihren Trainer Daniel Alves. Nach neun Spielen warten die „Eisbären“ weiter auf den ersten Sieg. Der wäre wichtig für den Kopf, das weiß Alves – und hofft aufs Gau-Odernheim-Spiel.
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Hätte man im Vorfeld der Saison in der Fußball-Oberliga nach Wackelkandidaten gefragt, dann wären da wohl in vielen Fällen zwei Vereine genannt worden: die Eisbachtaler Sportfreunde und der TSV Gau-Odernheim. Aus Gründen. Die Eisbären, die auch in den vergangenen beiden Jahren immer um den Klassenverbleib gespielt hatten, mussten im Sommer einen großen personellen Aderlass verkraften, die Neuen kamen nahezu alle aus unteren Ligen.