Auswärtsspiel in Pirmasens Eisbachtal hat vier Chancen auf den Klassenverbleib Sina Ternis 29.05.2026, 07:00 Uhr

i Lachen die Eisbachtaler Sportfreunde auch am Samstagnachmittag? Das wäre der Wunsch des scheidenden Trainers Thorsten Wörsdörfer. Für ihn und sein Team gibt es vier Möglichkeiten, die Klasse zu halten. René Weiss

Die einfachste Rechnung aus Sicht der Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde, die Oberliga zu halten, ist die, beim Tabellenzweiten FK Pirmasens zu gewinnen. Allerdings gibt es auch noch drei weitere Möglichkeiten, damit es ein Happy End gibt.

Eigentlich war es Thorsten Wörsdörfers Hoffnung, dass das Verwerten des ersten Matchballs bereits reichen würde, um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga fix zu machen. „Die Konkurrenz hat dann aber doch nicht so mitgespielt“, so der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde, die nach ihrem 3:1-Sieg am vergangenen Freitag gegen Cosmos Koblenz und vor dem letzten Spieltag, der sie am Samstag (15 Uhr) zum Tabellenzweiten FK Pirmasens führt, auf ...







Artikel teilen

Artikel teilen