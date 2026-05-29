Die einfachste Rechnung aus Sicht der Sportfreunde Eisbachtal, die Oberliga zu halten, ist die, beim FK Pirmasens zu gewinnen. Allerdings gibt es auch noch drei weitere Möglichkeiten, damit das Szenario eintritt.
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Eigentlich war es die Hoffnung von Thorsten Wörsdörfer, dass das Verwerten des ersten Matchballs reichen würde, um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga fix zu machen. „Die Konkurrenz hat dann doch nicht so mitgespielt“, so der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal, die nach ihrem Sieg am vergangenen Freitag gegen Cosmos Koblenz und vor dem letzten Spieltag, der sie am Samstag (14 Uhr) zum Tabellenzweiten FK Pirmasens führt, auf folgendes ...