Auswärtsspiel in Pirmasens Eisbachtal hat vier Chancen auf den Klassenerhalt Sina Ternis 29.05.2026, 07:00 Uhr

i Lachen die Sportfreunde Eisbachtal auch am Samstag? Das wäre der Wunsch des scheidenden Trainers Thorsten Wörsdörfer. Für ihn und sein Team gibt es vier Möglichkeiten, die Klasse zu halten. René Weiss

Die einfachste Rechnung aus Sicht der Sportfreunde Eisbachtal, die Oberliga zu halten, ist die, beim FK Pirmasens zu gewinnen. Allerdings gibt es auch noch drei weitere Möglichkeiten, damit das Szenario eintritt.

Eigentlich war es die Hoffnung von Thorsten Wörsdörfer, dass das Verwerten des ersten Matchballs reichen würde, um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga fix zu machen. „Die Konkurrenz hat dann doch nicht so mitgespielt“, so der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal, die nach ihrem Sieg am vergangenen Freitag gegen Cosmos Koblenz und vor dem letzten Spieltag, der sie am Samstag (14 Uhr) zum Tabellenzweiten FK Pirmasens führt, auf folgendes ...







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